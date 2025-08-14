Збірна України з баскетболу U-16 не зуміла пробитись до півфіналу чемпіонату Європи

У втішному турнірі за 5-8 місця збірна України 15 серпня зіграє проти збірної Боснії та Герцеговини

Кадетська чоловіча збірна України з баскетболу зазнала поразки від Бельгії з рахунком 51:77 в чвертьфіналі чемпіонату Європи U-16 у Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Початок матчу був рівним – Бельгія трішки краще почала, повівши 6:0, але скоро Україна була попереду 7:6. За перші 17 хвилин команди по черзі виходили вперед (12 змін лідера), але жодній не вдавалось зробити ривок.

Цей самий ривок, який став визначальним в матчі, зробила Бельгія в кінцівці другої чверті – українці не набрали жодного очка за останні три хвилини, тоді як супернику вдався ривок 15:0 і на велику перерву команди пішли за переваги Бельгії 37:25.

Старт третьої чверті остаточно вбив інтригу в матчі – перші п’ять хвилин Бельгія виграла 12:4, збільшила свою перевагу до 20 очок і далі вже контролювала хід гри, довівши справу до перемоги.

Дмитро Даценко став найрезультативнішим в складі збірної України з 19 очками та 8 підбираннями, у Євгена Татунчака дабл-дабл з 14 очок та 11 підбирань.

Далі у втішному турнірі за 5-8 місця збірна України 15 серпня зіграє проти збірної Боснії та Герцеговини.

Чемпіонат Європи U-16. Чоловіки, Чвертьфінал

Скоп’є, Північна Македонія

Бельгія – Україна 77:51 (17:18, 20:7, 19:11, 21:15)

Україна: Петрик 0, Свиридов 0, Даценко 19 + 8 підбирань, Татунчак 14 + 11 підбирань, Покойовий 0 – старт; Ганицький 8 + 9 підбирань, Кравцов 7, Шерстюк 3, Семенов 0.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.