Пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу: Україна підсилилась центровим з США

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Новицький в офіційних матчах дебютував за збірну України в кваліфікації Євробаскету-2025

Новицький вирішив питання з документами у США, після чого відразу вирушив до складу збірної

Бігмен Ростислав Новицький приєднається до збірної України з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У середу, 13 серпня, центровий прибуде до розташування національної команди, яка продовжує підготовку до наступних матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Гравець вирішив питання з документами у США, після чого відразу вирушив до складу національної команди.

Новицький в офіційних матчах дебютував за збірну України в кваліфікації Євробаскету-2025. У двох матчах відбору Ростислав за 15,8 хвилини набирав у середньому 9,5 очка, 2,5 підбирання та 1,0 передачі (РЕ 12,5).

В той же час полишив табір збірної Данііл Сипало. Через пошкодження молодий бігмен, на жаль, не зможе допомогти команді у наступних матчах та повернеться до табору клубу.

Після двох матчів пре-кваліфікації збірна України посідає перше місце в групі D. Поступившись Швейцарії (64:66) та здолавши Словаччину (80:71), наша команда випереджає суперників, у яких також по одній перемозі, за додатковими показниками.

16 серпня у номінально домашньому матчі в Ризі збірна України зіграє проти Швейцарії (17:00), а 20 серпня в Братиславі о 20:00 протистоятиме збірній Словаччини.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

