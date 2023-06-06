Шольц назвав підрив Каховської ГЕС «новим виміром» війни РФ проти України

Шольц: «Це те, що узгоджується з багатьма злочинами, які, як ми бачили, скоєно російськими солдатами в Україні»

За словами канцлера, руйнація української ГЕС «відповідає тому, як Путін «веде цю війну»

Німецький канцлер Олаф Шольц назвав підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупантами «новим виміром» війни Росії проти України. Про це політик сказав під час «Європейського форуму» в Берліні, пише Tagesschau.

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За словами канцлера, руйнація української ГЕС «відповідає тому, як Путін «веде цю війну». Шольц наголосив, що Берлін спостерігає за ситуацією «з увагою та занепокоєнням».

«Це те, що узгоджується з багатьма злочинами, які, як ми бачили, скоєно російськими солдатами в Україні, і є частиною військових дій, під час яких було атаковано цивільні об’єкти – міста, села, лікарні, школи», – розповів канцлер Німеччини.

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Нагадаємо, Німецька влада переглядає свою позицію щодо можливого постачання західних винищувачів Україні.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon. Міністр нагадав, що вже є міжнародна «танкова коаліція», в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger. Резніков вважає, що так само може бути сформована і «коаліція винищувачів» із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не згоден із запитом України на далекобійні крилаті ракети Taurus.