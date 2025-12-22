Головна Спорт Новини
Збірна України з футзалу зіграла другий товариський матч проти Португалії

Збірна України з футзалу зіграла другий товариський матч проти Португалії
У другому спарингу нашій команді не вдалося стримати чинних чемпіонів Європи

Збірна України продовжує підготовку до Євро-2026

Вчора, 21 грудня, збірна України з футзалу в межах підготовки до фінальної частини Євро-2026 провела другий товариський матч проти команди Португалії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

19 грудня у зустрічі суперників буда зафіксована нічия (1:1). У другому спарингу нашій команді, на жаль, не вдалося стримати чинних чемпіонів Європи. Хоча після першого тайму перевага господарів і була мінімальною. По перерві португальці розвинули свою перевагу, а голи Корсуна та Шведа наприкінці зустрічі лише трохи підняли настрій гостям.

Товариський матч національних збірних із футзалу

Португалія – Україна – 5:2 (1:0)

Голи: Паулета (19), Бріто (28), Невес (31), Т. Пасо (33, 39) – Корсун (33), Швед (38).

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

