УАФ звернулася до УЄФА щодо умов участі Білорусі у Євро-2026 із футзалу

Україна наполягає, щоб Білорусь брала участь у Євро-2026 з футзалу виключно в нейтральному статусі

Виконавчий комітет Української асоціації футболу звернувся до президента УЄФА Александера Чеферіна, членів виконавчого комітету та адміністрації УЄФА з офіційною позицією щодо участі національної збірної Білорусі у фінальному турнірі чемпіонату Європи з футзалу серед чоловіків 2026 року, який відбудеться у Латвії, Литві та Словенії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У зверненні наголошено на неприйнятності політичної присутності держави, яка підтримує збройну агресію проти України, у змаганнях під егідою європейської футбольної спільноти:

«Для європейської футбольної родини, щоб залишатися послідовною у своїй позиції щодо війни в Україні та дотримуватися обраного підходу до агресорів, є неприйнятною політична присутність держави, яка підтримує агресію, через демонстрацію її державних символів – гімну та прапора. Це суперечить фундаментальним цінностям миру, взаємної поваги та єдності, які ми всі поділяємо».

Було підкреслено, що міжнародна спільнота з 2022 року застосовує послідовний підхід щодо білоруських спортсменів, допускаючи їх до змагань виключно в нейтральному статусі або повністю відсторонюючи від участі. Така практика була запроваджена Міжнародним олімпійським комітетом, а також низкою провідних міжнародних спортивних федерацій, які дозволяють виступи без національних символів або застосовують повне відсторонення:

«Така широка міжнародна практика доводить, що вимога щодо білоруських спортсменів брати участь у міжнародних змаганнях виключно під нейтральним статусом повністю відповідає усталеним на сьогоднішній день світовим стандартам.

Спільну офіційну заяву Міністерства молоді та спорту України та Міністерства освіти і науки Латвійської Республіки щодо цього питання вже надіслано на ваш розгляд.

Ми наполягаємо щоб збірна республіки Білорусь із футзалу брала участь у фінальному турнірі чемпіонату Європи виключно в нейтральному статусі, без використання будь-яких державних символів. Це повністю збереже спортивну справедливість змагання, водночас чітко продемонструє нульову толерантність до підтримки воєнної агресії. Такий підхід відповідатиме усталеній міжнародній практиці та продемонструє послідовну позицію європейського футболу щодо нульової толерантності до підтримки воєнної агресії».

Виконавчий комітет УАФ впевнений, що рішення УЄФА із цього питання стане підтвердженням єдності європейської футбольної родини та її відданості фундаментальним цінностям миру, поваги й відповідальності.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3