Українські баскетболістки за кордоном: Бірюк і Ткаченко зіграли в NCAA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Бірюк в цьому сезоні в середньому грає 12.2 хвилини, набирає 5.8 очка

Даша Бірюк зіграла у переможній грі «Огайо Стейт» проти «Пердью Бойлермейкерс»

Дві українки новорічної ночі провели матчі зі свої клуби в NCAA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«VCU Ремс» поступився «Сент-Джозефс Хокс» 45:55. Тетяна Ткаченко відіграла 11 хвилин, очок не набрала (0/1 двоочкові), зробила 2 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення при 3 фолах.

Ткаченко в цьому сезоні зіграла 12 матчів, в середньому знаходячись на майданчику 14.2 хвилини, набирає 4.3 очка, 2.5 підбирання, 0.8 передачі.

«Огайо Стейт» здобув перемогу над «Пердью Бойлермейкерс» 83:56. Даша Бірюк в цьому матчі провела на майданчику 4 хвилини, відзначилась 1 фолом.

У Бірюк в цьому сезоні це 10-й матч, в середньому вона грає 12.2 хвилини, набирає 5.8 очка, 2.0 підбирання, 2.0 передачі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

