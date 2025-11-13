Головна Спорт Новини
Збірна України з футзалу в товариському поєдинку перемогла Францію

Збірна України з футзалу в товариському поєдинку перемогла Францію
Україна продовжує підготовку до Євро-2026

Україна здолала Францію з рахунком 3:1

У Ліможі збірна України з футзалу в межах підготовки до фінальної частини Євро-2026 провела товариський поєдинок проти команди Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Підопічні Олександра Косенка почали матч досить обережно, але вже на 6-й хвилині зуміли відкрити рахунок. Ростислав Семенченко пробив із лівого флангу, воротар французів парирував, однак Ігор Корсун бездоганно зіграв на добиванні. Після цього ініціативою заволоділи наші суперники, які до кінця першого тайму тричі могли відновити рівновагу, але щоразу на висоті був голкіпер синьо-жовтих Олександр Сухов.   

Після перерви українці подвоїли свою перевагу. Помилка французького воротаря призвела до того, що проти нього опинилися відразу троє наших гравців. Комбінацію завершив Владислав Первєєв. На 33-й хвилині лише стійка врятувала Ле Бле від третього гола. Але вже за хвилину Ігор Чернявський таки збільшив відрив нашої команди після вдало розіграного ауту. Лише після цього Стів Бендалі зумів розмочити рахунок для господарів майданчика. Більшого французи добитися не змогли.

Отже, 3:1 – перемога збірної України. 

Товариський матч національних збірних із футзалу

Франція – Україна – 1:3 (0:1)

Голи: Бендалі (36) – Корсун (6), Первєєв (26), Чернявський (34).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

