«Когось застрелили, на когось напали». Російська легкоатлетка поскаржилася на життя у США

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Куліченко раніше проживала у США і нещодавно закінчила там навчання в університеті

Куліченко: Я взагалі не хочу до Америки

Російська легкоатлетка Олена Куліченко, яка виступає за Кіпр, заявила, що не хоче більше жити в США. Про це повідомляє «Главком». 

«Я взагалі не хочу до Америки. Що робити? Ще й небезпечно. Українку зарізали, когось застрелили, на когось напали. Та нафіг треба! Жесть повна! Ідеш і видивляєшся постійно, хто на тебе потенційно може напасти», – сказала Куліченко.

Варто зазначити, що вона раніше проживала у США і нещодавно закінчила там навчання в університеті.

Нагадаємо, Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА – тепер вони можуть взяти участь у чемпіонаті світу з веслувального слалому.

Зокрема, нейтральний статус отримала росіянка Алсу Міназова.

Раніше вона брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та підсанкційним главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Також нейтральний статус отримали двоє членів російського військового клубу ЦСКА – Павло Котов та Олександр Харламцев.

Харламцев також має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації.

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує спортивним федераціям допускати до змагань росіян, які були помічені у підтримці війни, а також причетних до військових структур РФ.

Отже, участь Котова, Харламцева та Міназової у чемпіонаті світу суперечить рекомендаціям МОК.

Нагадаємо, віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим та є представницею військового клубу ЦСКА, пропустила чемпіонат світу зі стрільби з лука.

Теги: США легка атлетика спорт

