Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Садурська стала чемпіонкою світу з фридайвингу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Садурська стала чемпіонкою світу з фридайвингу
У зануренні з постійною вагою без ластів українська фридайверка є також рекордсменкою світу
фото: Federico Buzzoni

Українка перемогла у зануренні з постійною вагою без ластів

Українка Катерина Садурська стала чемпіонка світу з фридайвингу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Українка перемогла у зануренні з постійною вагою без ластів.

У своїй коронній дисципліні Садурська з результатом 76 м з відривом від суперниць стала чемпіонкою світу та здобула золоту нагороду.

У зануренні з постійною вагою без ластів українська фридайверка є також рекордсменкою світу.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світлана Гомбоєва у 2022 році незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим
Російська лучниця Гомбоєва, яка незаконно відвідувала Крим, пропустить чемпіонат світу
8 вересня, 09:58
Під час запливу також стало відомо, що зник росіянин Микола Свєчников, який є кандидатом у майстри спорту
Заплив «Босфор 2025»: українські ветерани з ампутованими кінцівками подолали «принципову» дистанцію
25 серпня, 20:01
Chevrolet Corvette C4
На Полтавщині власник покинув просто неба рідкісний спорткар
24 серпня, 18:12
Українки здобули «бронзу» за підсумками командної першості змагань
Вперше за 10 років Україна здобула медаль командної першості чемпіонату світу з художньої гімнастики
24 серпня, 10:59
Лузан здобула шосту золота медаль чемпіонатів світу
Лузан здобула золото чемпіонату світу з веслування
23 серпня, 16:11
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося в анексованій Керчі
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу
23 серпня, 10:31
Надія Соколовська виборола золото чемпіонату світу U20
Українки здобули дві нагороди на чемпіонаті світу з боротьби U20
22 серпня, 18:27
Президія Національної федерації кіокушинкай карате України прокоментувала інтерв'ю Романа Кривицького
Інтерв’ю чемпіона України з кіокушинкай карате спровокувало скандал. Національна федерація зробила заяву
20 серпня, 12:38
«Дія.Картка» користуються вже понад 600 тис. людей
За тиждень «Дія.Картка» оформили 600 тис. українців: які нові послуги незабаром з'являться
19 серпня, 10:45

Новини

«Я на полі та я поза полем – це дві різні людини»: Бражко в новому інтерв’ю про гру, «Динамо» та особисте
«Я на полі та я поза полем – це дві різні людини»: Бражко в новому інтерв’ю про гру, «Динамо» та особисте
Садурська стала чемпіонкою світу з фридайвингу
Садурська стала чемпіонкою світу з фридайвингу
Україна здобула 10 нагород на чемпіонаті світу з сумо
Україна здобула 10 нагород на чемпіонаті світу з сумо
«Покидьки з усього світу». Пропагандист Соловйов прокоментував приїзд до Росії футболіста Нані
«Покидьки з усього світу». Пропагандист Соловйов прокоментував приїзд до Росії футболіста Нані
Вікенд для легіонерів збірної України з футболу: дебютні поєдинки Судакова й Ваната
Вікенд для легіонерів збірної України з футболу: дебютні поєдинки Судакова й Ваната
Гравчиня збірної України з баскетболу Бойко продовжить кар'єру у Греції
Гравчиня збірної України з баскетболу Бойко продовжить кар'єру у Греції

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Сьогодні, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua