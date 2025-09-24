Головна Спорт Новини
Україна здобула п'ять медалей світової першості з армрестлінгу

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Понад 1700 учасників виборювали нагороди чемпіонату світу

У болгарській Албені завершився 46-й Чемпіонат світу з армрестлінгу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спортивний комітет України.

Понад 1700 учасників виборювали нагороди світової першості. Наші спортсмени повертаються додому з 5 нагородами.

Золото:

  • Олег Жох (90 кг, дорослі, ліва рука).

Бронза:

  • Артем Попов (85 кг, дорослі, ліва й права рука – одразу дві медалі),
  • Софія Онопрієнко (50 кг, дорослі та U23, права рука),
  • Андрій Дендеберя (55 кг, дорослі, права рука).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

