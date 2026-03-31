Жіноча збірна України знищила Нову Зеландію на Чемпіонаті світу з хокею

Україна продовжує перемагати на світовій першості

Жіноча збірна України з хокею здобула другу перемогу на цьогорічній світовій першості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

Хід гри

Матч розпочався з більшості збірної України вже на першій хвилині. На відміну від вчорашнього поєдинку, реалізувати першу чисельну перевагу не вдалося. Втім, у середині першого періоду Поліна Телегіна відкрила рахунок. Після успішної атаки наші дівчата продовжили контролювати гру аж до першого вилучення у складі збірної України. Юліана Вільгань під час меншості здійснила кілька яскравих сейвів, але за кілька секунд до її завершення новозеландки реалізували свою перевагу.

Після пропущеної шайби українки швидко відповіли: одразу після вкидання атаку реалізувала капітанка команди Валерія Манчак. За 5,5 хвилини до завершення періоду суперниці знову порушили правила, і бригада більшості збірної України скористалася шансом – Поліна Телегіна оформила дубль у першому періоді.

На останній секунді першого періоду новозеландки знову порушили правила, тож другий період збірна України розпочала в більшості. Українкам знадобилося лише 24 секунди, щоб її реалізувати: Поліна Телегіна закинула свою третю шайбу. Вже на четвертій хвилині Україна заволоділа відчутною перевагою на майданчику: спочатку п’яту шайбу закинула Дарія Цимиренко, а одразу після вкидання Ілона Кіпря зробила рахунок 6:1. Згодом Валерія Манчак закинула сьому шайбу та оформила дубль.

Активність збірної України в зоні суперниць тривала до вилучення нашої гравчині. Нова Зеландія отримала шанс скоротити відставання, але не змогла ним скористатися. До завершення періоду гра дещо вирівнялася, однак на останній хвилині, за 10 секунд до сирени, Валерія Манчак закинула свою третю шайбу.

На третій період тренерський штаб збірної України ухвалив рішення замінити голкіперку – ворота захищала Анна Харківська. Заключний період став найспокійнішим: обидві команди створювали моменти, але довгий час без реалізації. Лише на 13-й хвилині новозеландки закинули свою другу шайбу.

Чемпіонат світу 2026 (жінки). Дивізіон IІ. Група В. Другий тур

Нова Зеландія – Україна 2:8 (1:3, 0:5, 1:0)

Шайби: 0:1 – Телегіна (Манчак-Дженсен), 09:19; 1:1 – Горнер-Паско (Нелсон, Ліллі), 11:56; 1:2 – Манчак-Дженсен (Цимиренко), 12:02; 1:3 – Телегіна (Цимиренко, Манчак-Дженсен, більш.), 14:50; 1:4 – Телегіна (Манчак-Дженсен, більш.), 20:24; 1:5 – Цимиренко (Манчак-Дженсен, Кириченко), 23:59; 1:6 – Кіпря (Скороход), 24:09; 1:7 – Манчак-Дженсен (Шиманська, Роганова), 25:51; 1:8 – Манчак-Дженсен (Телегіна, Цимиренко), 39:50; 2:8 – Нельсон (Горнер-Паско), 52:28.

Завтра в Гонконгу вихідний. Наступний матч збірна України проведе проти Бельгії у четвер, 2 квітня 2026 року, о 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першій грі цьогорічної світової першості Україна перемогла Мексику.

Чемпіонат світу 2026 (жінки). Дивізіон IІ. Група В. Перший тур

Україна – Мексика 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)