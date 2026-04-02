Жіноча збірна України здобула третю перемогу на Чемпіонаті світу з хокею

Україна розгромила Бельгію

Жіноча збірна України з хокею здобула третю перемогу на цьогорічній світовій першості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФХУ.

Хід гри

Матч розпочався з швидкого голу української збірної – вже на четвертій хвилині рахунок відкрила Поліна Телегіна. За три хвилини українки подвоїли перевагу: Варвара Ізмайлова відзначилася другим голом. Перша половина періоду проходила майже повністю в зоні бельгійок – українки постійно атакували. Після екватора періоду суперниці провели контратаку й змогли скоротити відставання. На 11-й хвилині бельгійки отримали можливість зіграти в більшості, однак реалізувати її не змогли. Попри ігрову перевагу України наприкінці періоду, більше небезпечних кидків створили саме бельгійки, але зрівняти рахунок їм не вдалося.

Перша половина другого періоду минула без серйозних загроз воротам обох команд. Обидві збірні намагалися атакувати, але небезпечних моментів було небагато. На 11 хвилині українки знову опинилися в меншості, однак змогли вистояти. А вже на 14 хвилині відкрили рахунок у періоді – Валерія Манчак-Дженсен закинула третю шайбу України. За 30 секунд українки могли ще більше збільшити перевагу, однак шайба після небезпечної атаки не перетнула лінію воріт. За 3:42 до завершення періоду біля борту сталося зіткнення двох гравчинь: Варвара Ізмайлова зазнала серйозного удару, але згодом повернулася на лід. Наприкінці періоду українки втретє грали в меншості й навіть у такому форматі намагалися атакувати та тримати шайбу в зоні суперниць. Меншість перейшла й на початок третього періоду.

На старті третього періоду обидві команди мали нагоди зіграти в більшості, однак жодна з них цим не скористалася. Ближче до середини періоду ініціативою заволоділи бельгійки, але згодом українки повернули контроль над грою. На 12 хвилині після активної оборони бельгійок одна з гравчинь суперниць зазнала пошкодження, яке виявилося несерйозним, і вона продовжила гру. Одразу після паузи українки закинули четверту шайбу – відзначилася Тетяна Кириченко. Менш ніж за 30 секунд Анастасія Нестеренко довела рахунок до 5:1. За 6,5 хвилини до завершення матчу українки знову зіграли в меншості, а завершували гру вже в більшості.

Наступний матч збірна України проведе 3 квітня 2026 року проти найближчих переслідувачок у турнірній таблиці – збірної Гонконгу.

Чемпіонат світу 2026 (жінки). Дивізіон IІ. Група В. Третій тур

Україна – Бельгія 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Телегіна (Цимиренко, Манчак-Дженсен), 03:58; 2:0 – Ізмайлова, 07:28; 2:1 – де Гухтенере (Босманс, Стено), 10:08; 3:1 – Манчак-Дженсен (Телегіна, Кириченко), 34:12; 4:1 – Кириченко, 52:09; 5:1 – Нестеренко (Скороход), 52:34

Нагадаємо, у першій грі цьогорічної світової першості Україна перемогла Мексику.

Чемпіонат світу 2026 (жінки). Дивізіон IІ. Група В. Перший тур

Україна – Мексика 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)