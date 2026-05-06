Збірна України з пляжного футболу поступилася в товариському матчі Португалії
Україна і Португалія забили вісім голів на двох
Збірна України з пляжного футболу провела перший із двох запланованих товариських матчів проти команди Португалії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Пляжний футбол. Товариський матч
Португалія – Україна 5:3
- Голи: Лео (1:2), Тім (2:2), Рубен Брільшанте (3:2), Джордан Сантуш (4:2), Фон (5:3) – Н. Левченко (0:1, 0:2), Дуков (4:3).
Другий запланований матч цих суперників відбудеться вже сьогодні, 6 травня. Початок – о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Коментарі — 0