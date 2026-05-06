Збірна України з пляжного футболу поступилася в товариському матчі Португалії

Другий матч України та Португалії відбудеться сьогодні, 6 травня

Україна і Португалія забили вісім голів на двох

Збірна України з пляжного футболу провела перший із двох запланованих товариських матчів проти команди Португалії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Пляжний футбол. Товариський матч

Португалія – Україна 5:3

Голи: Лео (1:2), Тім (2:2), Рубен Брільшанте (3:2), Джордан Сантуш (4:2), Фон (5:3) – Н. Левченко (0:1, 0:2), Дуков (4:3).

Другий запланований матч цих суперників відбудеться вже сьогодні, 6 травня. Початок – о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)