«Ліон» отримав проблему через Яремчука

Святослав Василик
glavcom.ua
Роман Яремчук провів 10 матчів за «Ліон» і забив три голи
фото: REUTERS

Клубу бракує грошей для повноцінного трансферу українця

Французький клуб «Ліон» наразі не вирішив, чи варто підписувати з українським нападником Романом Яремчуком повноцінний контракт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.fr.

Що заважає «Ліону» викупити контракт Яремчука

Яремчук приєднався до «Ліона» з грецького «Олімпіакоса» взимку на правах оренди з опцією викупу. У французькому клубі розглядають можливість продовження співпраці, але проблема в тому, що викупити контракт українця можна за 5 мільйонів євро. Для «Ліона» це надто дорого, хоч у клубі наразі не відмовились від ідеї повноцінного трансферу.

Клуб, попри покращення управління в останній період, залишається у складному фінансовому становищі. Опція Яремчука формально залишається, але для цього «Ліон» повинен знайти гроші.

У сезоні 2025/26 Яремчук провів 10 матчів у складі «Ліона» в усіх турнірах, відзначившись трьома голами та одним асистом. При цьому він виходив у стартовому складі лише 5 разів.

Нагадаємо, Яремчук допоміг «Ліону» переграти «Осер» (3:1) у 31-му турі французької Ліги 1.

Нападник збірної України вийшов у старті «ткачів». На полі він провів 77 хвилин. За відведений час Яремчук встиг оформити два м'ячі.

«Ліон» із перемогою в активі підвищив власні шанси на пряму путівку до Ліги чемпіонів. Наразі підопічні Паулу Фонсеки йдуть в чемпіонаті Франції третіми (57 очок).

Рекордно мала кількість гравців заявилася на драфт НБА
Клуб Сидорова поступився у другому півфіналі чемпіонату Латвії з баскетболу
Збірна України з художньої гімнастики назвала склад на Чемпіонат Європи
ПСЖ – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Збірна України U19 дізналась розклад матчів на Євро-2026 з футболу
«ПСЖ» – «Баварія»: де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів
