Вдарив суперника кулаком. Стало відомо, яку дискваліфікацію отримав воротар «Сарагоси»

Андрада приєднався до «Сарагоси» у вересні 2025 року на правах оренди

Воротар «Сарагоси» Естебан Андрада вдарив по обличчю гравця «Уески» Хорхе Пулідо

Голкіпера іспанського футбольного клубу «Сарагоса» Естебана Андраду дискваліфікували на 13 матчів за удар суперника кулаком в обличчя в матчі 37 туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії проти «Уески». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF).

Дисциплінарний комітет RFEF ухвалив відсторонити Андраду на один матч за видалення після двох жовтих карток, а також додатково на 12 ігор за напад на суперника.

Голкіпер отримав другу жовту картку у доданий до другого тайму час за поштовх суперника. Після цього воротар «Сарагоси» вдарив по обличчю гравця «Уески» Хорхе Пулідо. Також 35-річного голкіпера буде додатково оштрафовано.

Андрада приєднався до «Сарагоси» у вересні 2025 року на правах оренди з мексиканського «Монтеррею». У поточному сезоні він взяв участь у 28 матчах у різних турнірах, у яких пропустив 36 м'ячів та сім разів зіграв на нуль.

«Сарагоса» посідає 21-е місце у турнірній таблиці Сегунди, набравши 35 очок у 37 матчах. Команда перебуває у зоні вильоту.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)