Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Вдарив суперника кулаком. Стало відомо, яку дискваліфікацію отримав воротар «Сарагоси»

glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Андрада приєднався до «Сарагоси» у вересні 2025 року на правах оренди
фото: AP

Воротар «Сарагоси» Естебан Андрада вдарив по обличчю гравця «Уески» Хорхе Пулідо

Голкіпера іспанського футбольного клубу «Сарагоса» Естебана Андраду дискваліфікували на 13 матчів за удар суперника кулаком в обличчя в матчі 37 туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії проти «Уески». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF).

Дисциплінарний комітет RFEF ухвалив відсторонити Андраду на один матч за видалення після двох жовтих карток, а також додатково на 12 ігор за напад на суперника.

Голкіпер отримав другу жовту картку у доданий до другого тайму час за поштовх суперника. Після цього воротар «Сарагоси» вдарив по обличчю гравця «Уески» Хорхе Пулідо. Також 35-річного голкіпера буде додатково оштрафовано.

Андрада приєднався до «Сарагоси» у вересні 2025 року на правах оренди з мексиканського «Монтеррею». У поточному сезоні він взяв участь у 28 матчах у різних турнірах, у яких пропустив 36 м'ячів та сім разів зіграв на нуль.

«Сарагоса» посідає 21-е місце у турнірній таблиці Сегунди, набравши 35 очок у 37 матчах. Команда перебуває у зоні вильоту.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua