Влаштував істерику. Росіянин Медведєв зламав ракетку та зазнав ганебної поразки у Монако

Артем Худолєєв
Медведєв не зміг виграти жодного гейма у грі з Берреттіні
фото: AP

Російський тенісист Данило Медведєв розбив ракетку під час матчу проти італійця Маттео Берреттіні у другому колі Мастерса в Монте-Карло. Про це повідомляє «Главком».

30-річний росіянин 0:6 програв перший сет. За рахунку 0:2 у другому сеті він кілька разів ударив ракеткою об корт, піднімаючи та кидаючи її знову. Медведєв отримав від судді попередження за свою поведінку.

У підсумку, росіянин так і не виграв жодного гейма та зазнав ганебної поразки – 0:6, 0:6.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Олександра Олійникова
  • Людмила Кіченок
  • Надія Кіченок
  • Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі

  • Магда Лінетт
  • Майя Хвалинська
  • Лінда Клімовічова
  • Катаржина Кава
  • Капітан – Давид Целт
Оргкомітет Чемпіонату Європи з тхеквондо прокоментував участь у турнірі Ларіна, який збирав кошти армії РФ
Господар Чемпіонату світу 2026 втратив форварда з першості Англії
Влаштував істерику. Росіянин Медведєв зламав ракетку та зазнав ганебної поразки у Монако
Ф'юрі розповів, чому продовжує боксувати
«Барселона» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Лідер «Баварії» піднявся у десятку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів усіх часів
