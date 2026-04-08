Влаштував істерику. Росіянин Медведєв зламав ракетку та зазнав ганебної поразки у Монако

Медведєв не зміг виграти жодного гейма у грі з Берреттіні

Медведєв отримав від судді попередження за свою поведінку

Російський тенісист Данило Медведєв розбив ракетку під час матчу проти італійця Маттео Берреттіні у другому колі Мастерса в Монте-Карло. Про це повідомляє «Главком».

30-річний росіянин 0:6 програв перший сет. За рахунку 0:2 у другому сеті він кілька разів ударив ракеткою об корт, піднімаючи та кидаючи її знову. Медведєв отримав від судді попередження за свою поведінку.

У підсумку, росіянин так і не виграв жодного гейма та зазнав ганебної поразки – 0:6, 0:6.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Олександра Олійникова

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі