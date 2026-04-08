Влаштував істерику. Росіянин Медведєв зламав ракетку та зазнав ганебної поразки у Монако
Медведєв отримав від судді попередження за свою поведінку
Російський тенісист Данило Медведєв розбив ракетку під час матчу проти італійця Маттео Берреттіні у другому колі Мастерса в Монте-Карло. Про це повідомляє «Главком».
30-річний росіянин 0:6 програв перший сет. За рахунку 0:2 у другому сеті він кілька разів ударив ракеткою об корт, піднімаючи та кидаючи її знову. Медведєв отримав від судді попередження за свою поведінку.
У підсумку, росіянин так і не виграв жодного гейма та зазнав ганебної поразки – 0:6, 0:6.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.
Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна
- Марта Костюк
- Олександра Олійникова
- Людмила Кіченок
- Надія Кіченок
- Капітан – Ілля Марченко
Склад збірної Польщі
- Магда Лінетт
- Майя Хвалинська
- Лінда Клімовічова
- Катаржина Кава
- Капітан – Давид Целт
