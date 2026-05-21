Україна зіграла перший контрольний матч перед чоловічою Лігою націй з волейболу

Святослав Василик
glavcom.ua
Чоловіча збірна України з волейболу розпочала серію контрольних поєдинків перед Лігою націй 2026
фото: volleyballworld.com
«Синьо-жовті» поступилися фіналістам Чемпіонату світу

Чоловіча збірна України з волейболу поступилася команді Болгарії в першому підготовчому поєдинку перед відкриттям сезону Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

Україна під час підготовки до Ліги націй запланувала три товариські поєдинки. Першим суперником «синьо-жовтих» стала Болгарія – тогорічний фіналіст Чемпіонату світу з волейболу.

Наша збірна поступилася болгарам у чотирьох сетах. Водночас у кожній з партій була напружена боротьба – жодна збірна не поступилася іншій з різницею у більш як 4 очки.

У четвертій партії українці мали шанс, щоб перевести гру у тайбрейк. Проте за рахунку 21:20 «синьо-жовті» взяли лише один з наступних шести розіграшів і у підсумку програли.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі збірної України став діагональний Максим Тонконог, який набрав 19 очок.

Волейбол. Товариський матч

  • Україна – Болгарія 1:3 (21:25, 29:27, 23:25, 22:25)

Зазначимо, що до гри з Болгарією збірна України підходила не в оптимальному складі. Через втому після клубного сезону матч пропускали одразу три лідери команди – Юрій Семенюк, Олег Плотницький та Василь Тупчій.

Наступний товариський матч збірна України з волейболу зіграє проти Польщі 22 травня.

Нагадаємо, раніше чоловіча збірна України з волейболу оголосила склад команди на матчі Ліги націй у 2026 році. 

Теги: волейбол

