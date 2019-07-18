На вулиці Пирогова проводять капітальний ремонт



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У Вінниці продовжується ремонт доріг. Зараз тривають роботи по вулиці Пирогова – одній з найбільш важливих магістралей міста.

Під час ремонту оновлять дорожнє полотно на ділянці від малого містка до Гніванського шосе. Також вже встановили чотири острівці безпеки, які сприятимуть зниженню швидкості руху автомобілів.

В минулому році новий асфальту постелили по вулиці Пирогова на ділянці від ринку «Урожай» до вулиці Дачної. Тоді було замінено близько 10 тис. кв. м дорожнього полотна. Навесні цього року роботи проводились від Дачної до малого містка.

Тепер виконується капітальний ремонт дороги по вулиці Пирогова від малого містка до Гніванського шосе.

«На даний момент на цій ділянці вже прокладено труби під освітлення, демонтовано асфальтобетонне покриття. Зроблено монтаж бордюру близько 600 метрів. Також влаштовано чотири острівці безпеки, зроблено 90 метрів зливової каналізації. Роботи продовжуються», – каже заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради Юрій Семенюк.

Також на цій ділянці відбудуться зміни у паркуванні приватного транспорту. Раніше люди могли залишити автівку вздовж дороги у напрямку виїзду з міста, після реконструкції паркувати автомобілі можна буде на облаштованій стоянці з іншого боку дороги.

Після капремонту відбудуться зміни в організації руху транспорту по колу, що знаходиться на перетині вулиць Пирогова та Сабарівського шосе.

Також у рамках ремонту встановили острівці безпеки, які сприяють зниженню швидкості руху автомобілів.