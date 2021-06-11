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    Олімпійська чемпіонка з України вдруге змінила громадянство

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    Олімпійська чемпіонка з України вдруге змінила громадянство
    Фото з відкритих джерел

    Фігуристка Олена Савченко виграла «золото» для Німеччини, а віднині виступатиме за США

    Переможниця зимової Олімпіади 2018 року в парному катанні Олена Савченко планує продовжити спортивну кар'єру в США, повідомляє прес-служба Союзу ковзанярів Німеччини.

    «37-річна спортсменка заявила про це Союзу ковзанярів Німеччини (DEU) і подала заявку на дозвіл в асоціацію фігурного катання США. DEU схвалив ініціативу українки», - йдеться в повідомленні.

    «Я дуже рада цьому наступному етапу моєї кар'єри і вдячна асоціаціям за те, що вони зробили цей крок можливим. В Німеччині наразі немає партнера для шестиразового чемпіона світу, серце якого все ще горить до змагань. Тому я залишаю тривалі тренування в Оберстдорфі і продовжую свій спортивний шлях у Америці», – заявила Савченко.

    1 травня 2021 року фігуристка заявила про завершення професійної кар'єри.

    Уродженка України Савченко раніше змінила спортивне громадянство і виступала за Німеччину. На зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхенчхані Савченко в парі з Бруно Массо виграла золоту медаль. Також в Сочі вона взяла бронзу. Крім цього, на її рахунку бронзова олімпійська нагорода на Олімпіаді 2010 року в Ванкувері. Савченко шість разів вигравала чемпіонат світу і чотири рази чемпіонат Європи в парному катанні.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ фігурне катання Альона Савченко
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    Олімпійська чемпіонка з України вдруге змінила громадянство