«Галатасарай» торгується за лідера збірної України

Турецький клуб запрошує Ярмоленка, але в Англії не квапляться з рішенням

Один з провідних клубів Туреччини «Галатасарай» хоче викупити контракт півзахисника «Вест Гема» Андрія Ярмоленка. Про це повідомляє місцеве видання Fotomac.

Турецький гранд збирається придбати Ярмоленка на місце Фегулі, який розчаровує вболівальників і керівництво клубу. Також повідомляється, що представники «Галатасарая» щодня виходять на зв'язок з представниками Ярмоленко, активно обговорюючи потенційний перехід.

В Англії не квапляться з рішенням. Очевидно, до фінішу чемпіонату Європи там жодних кроків по трансферу Андрія не робитимуть. Ярмоленко набрав непогану форму в збірній і може стати зіркою чемпіонату Європи.

Контракт Ярмоленко з «Вест Гемом» розрахований до літа наступного року. У минулому сезоні українець зіграв за команду 24 матчі, забив 3 голи і віддав 5 результативних передач у всіх турнірах.

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