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    Чоловіча збірна України збільшила квоту на наступний сезон Кубка світу

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    Чоловіча збірна України збільшила квоту на наступний сезон Кубка світу
    Радіо Свобода

    Тепер у гонках братимуть участь одразу 5 біатлоністів

    Чоловіча збірна України збільшила квоту за підсумками Кубка світу 2018/2019.

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    У Кубку націй українці зайняли 10-е місце, що дасть можливість в наступному сезоні задіяти в гонках по 5 біатлоністів.

    Жіноча збірна України зберегла квоту на наступний сезон.

    Українки посіли 7-е місце, що на одну позицію нижче позиції в Кубку націй сезоном раніше. Українки також матимуть можливість використовувати в гонках по 5 біатлоністок.

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