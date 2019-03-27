Чоловіча збірна України збільшила квоту на наступний сезон Кубка світу



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Радіо Свобода

Тепер у гонках братимуть участь одразу 5 біатлоністів

Чоловіча збірна України збільшила квоту за підсумками Кубка світу 2018/2019.

У Кубку націй українці зайняли 10-е місце, що дасть можливість в наступному сезоні задіяти в гонках по 5 біатлоністів.

Жіноча збірна України зберегла квоту на наступний сезон.

Українки посіли 7-е місце, що на одну позицію нижче позиції в Кубку націй сезоном раніше. Українки також матимуть можливість використовувати в гонках по 5 біатлоністок.



