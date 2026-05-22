Депутат Думи поскаржився, що молоді російські хокеїсти втікають до США та Канади

Артем Худолєєв

В'ячеслав Фетісов б'є на сполох
Фктісов: Досі ми не можемо захистити права російських клубів

У російському хокеї досі немає захисту від від'їзду молодих гравців до клубів Національної хокейної ліги (НХЛ). Як інформує «Главком», про це під час спілкування з пропагандистами заявив дворазовий олімпійський чемпіон, триразовий володар Кубка Стенлі та депутат Думи В'ячеслав Фетісов.

Нещодавно агент 20-річного російського захисника «Торпедо» Антона Силаєва Олексій Дементьєв повідомив, що хокеїст ймовірно підпише контракт із клубом НХЛ «Нью-Джерсі».

«Мене дивує досі, що знову ніякого регулювання з НХЛ немає, що ми пропонували свого часу – захистити права наших гравців до певного віку, щоб вони могли, як Кирило Капризов у ​​віці 23 років, поїхати в Америку. Досі ми не можемо захистити права і клубів, і вболівальників, які стежать за молодими талантами нашої країни», – заявив Фетісов.

Єдиним документом, який регулював відносини між НХЛ та Континентальною хокейною лігою, був меморандум про взаєморозуміння контрактів. У договорі прописувалося, що обидві сторони поважають контрактні угоди гравців із клубами.

Меморандум діяв з 2010 року, у 2023 році заступник комісара НХЛ Білл Дейлі повідомив, що ця угода більше не діє.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

