Зеленський привітав спортсменів з успішним виступом на «Іграх нескорених» (відео)

Українські спортсмени здобули 12 золотих, 14 срібних і вісім бронзових медалей

Президент Володимир Зеленський привітав українську збірну з рекордною кількістю нагород на «Іграх нескорених 2023». На змаганнях у німецькому Дюссельдорфі українцям вдалося здобути 34 медалі. Відеозвернення він опублікував у Telegram.

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Українські спортсмени здобули 12 золотих, 14 срібних і вісім бронзових медалей. Мультимедалістами стали Назар Вознюк, Володимир Товкис, Микола Заріцький, Юлія Шевчук, Максим Зубов.

«Цього року на «Іграх нескорених» наша збірна здобула медалі в багатьох дисциплінах. 34 медалі різного ґатунку. Але й золото, і срібло, і бронза передусім доводять незламність українського духу та міцність вашого характеру, який сильніший за будь-які обставини. Ви для всіх приклад надпотужної волі», – сказав Зеленський.

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«Ігри нескорених» – це міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і діючих військовослужбовців, поранених або тих, які отримали інвалідність. Засновником змагань є принц Гаррі.

Раніше повідомлялося, що на «Іграх нескорених» українець здійснив вражаюче влучання з лука.