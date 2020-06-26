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    Зеленський дав Юзіку завдання – відродити команду в Кривому Розі

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    Юрій Корявченков отримав відпрезидента завдання - відроджувати футбольний клуб у рідному місті - Зеленський дав Юзіку завдання – відродити команду в Кривому Розі
    Юрій Корявченков отримав відпрезидента завдання - відроджувати футбольний клуб у рідному місті
    Фото - Цензор

    Президент каже, що така турбота у ньому прокинулася не тому, що це його рідне місто

    Президент України Володимир Зеленський під час відкриття спортивно-футбольного поля в Новій Каховці поділився думкою про ситуацію з футболом у його рідному Кривому Розі.

    «Гірник» - хороший, нормальний клуб. Був ще «Кривбас», шкода, закрили. Таран сильний тренер, думаю, вони повернуть Тарана (Олег Таран – тренер «Кривбаса» у 2007-2009, 2012-2013 роках – прим.).

    Нашому Юрію Корявченкову (народний депутат «Слуги народу», «Юзік» - прим.) ми поставили завдання. Він зараз спілкується з Федерацією, щоб повернути в Кривому Розі «Кривбас».

    Це не тому, що ми з Кривбасу, просто неправильно закривати клуби», - сказав Зеленський.

    «Кривбас» у 2013 році знявся з української Прем’єр-гіги і позбувся професійного статусу через те, що від своїх фінансових зобов’язані відрікся один зі співвласників клубу Ігор Коломойський. До того команда понад півроку грала без зарплати і примудрилася посісти високе шосте місце.

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    Ігор Коломойський НОВИНИ ФУТБОЛУ Кривий Ріг Володимир Зеленський ФК «Кривбас» Юрій Корявченков
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