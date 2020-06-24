У тренерів другої команди української футбольної першої ліги – коронавірус



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Наразі не відомо, чи поїхав наставник волинян Андрій Тлумак на матч в Одесу Фото - Футбол 24

Під підозрою також головний тренер «Волині»

23 червня першоліговий футбольний клуб «Волинь» отримав повні результати повторного ПЛР-тестування на коронавірус Covid-19. За його результатами два тести показали позитивний результат.

Інфіковані, як повідомляють у клубі, уже здали повторні тести та дотримуються самоізоляції за медичними вимогами.

У «Волині» зауважують, що серед футболістів команди випадків зараження коронавірусом не виявили, однак у кого саме результати тестів були позитивні – не повідомляє.

А телеканал «Футбол» уточнює, що йдеться про двох представників тренерського штабу.

Учора ввечері «Волинь» неповним складом на чолі з адміністратором клубу вирушила автобусом до Одеси. Чи поїхав разом із командою головний тренер лучан Андрій Тлумак – не відомо.

Матч 20-го туру першої ліги «Чорноморець» – «Волинь» має відбутися у четвер, 25 червня. Початок гри о 19:00.