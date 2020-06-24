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    У тренерів другої команди української футбольної першої ліги – коронавірус

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    Наразі не відомо, чи поїхав наставник волинян Андрій Тлумак на матч в Одесу - У тренерів другої команди української футбольної першої ліги – коронавірус
    Наразі не відомо, чи поїхав наставник волинян Андрій Тлумак на матч в Одесу
    Фото - Футбол 24

    Під підозрою також головний тренер «Волині»

    23 червня першоліговий футбольний клуб «Волинь» отримав повні результати повторного ПЛР-тестування на коронавірус Covid-19. За його результатами два тести показали позитивний результат.

    Інфіковані, як повідомляють у клубі, уже здали повторні тести та дотримуються самоізоляції за медичними вимогами.

    У «Волині» зауважують, що серед футболістів команди випадків зараження коронавірусом не виявили, однак у кого саме результати тестів були позитивні – не повідомляє.

    А телеканал «Футбол» уточнює, що йдеться про двох представників тренерського штабу.

    Учора ввечері «Волинь» неповним складом на чолі з адміністратором клубу вирушила автобусом до Одеси. Чи поїхав разом із командою головний тренер лучан Андрій Тлумак – не відомо.

    Матч 20-го туру першої ліги «Чорноморець» – «Волинь» має відбутися у четвер, 25 червня. Початок гри о 19:00.

     Читайте також: Інфіковані гравці клубу української Прем’єр-ліги здали повторні тести на Covid-19 з негативним результатом
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець тренер ФК Волинь Андрій Тлумак Перша ліга коронавірус
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