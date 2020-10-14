Зеленський привітав збірну України з перемогою над Іспанією



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Збірна України з футболу перемогла у четвертому турі групового турніру Ліги націй на власному полі чемпіонів світу-2010 – збірну Іспанії

Президент подякував футболістам за те, що «подарували усій країні свято»

Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу з перемогою над збірною Іспанії.

Привітання він розмістив у Telegram.

«Вітаю нашу збірну з перемогою над однією з найсильніших збірних світу – командою Іспанії! У складних кадрових умовах, коли мало хто вірив, коли і нічию вважали б чудовим результатом, ви вийшли на поле, билися за честь України і перемогли! Дякую, що подарували усій країні свято, яке так було нам потрібно! Пишаємось вами, хлопці!!!», – заявив президент.

Нагадаємо, 13 жовтня збірна України з футболу перервала важку програшну серію, яка тривала впродовж трьох поєдинків і завершилася поразками з загальним рахунком 2:13. І не просто перервала, а перемогла у четвертому турі групового турніру Ліги націй на власному полі чемпіонів світу-2010 – збірну Іспанії.