«Жахливі результати». Біатлоніст Дудченко прокоментував старт сезону 

Дудченко: Навіть не знаю, яке виправдання може бути

Антон Дудченко показав останній результат серед українців у першому особистому старті Кубка світу з біатлону – посів 81-ше місце місце в індивідуальній гонці шведського Естерсунда, з відставанням від лідера у понад вісім хвилин. Біатлоніст прокоментував невдалий для себе старт сезону, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Поза топ-80 Дудченко фінішував на Кубку світу ще в сезоні 2020/21 – тоді це ставалося тричі. Проте ще протягом минулого сезону біатлоніст багаторазово потрапляв до залікової зони та мав п'ять фінішів у топ-15 протягом змагального року.

Чотири хвилини штрафу українець заробив на вогневих рубежах, зокрема не закрив три мішені на першій «стійці».

«Навіть не знаю, як коментувати цю гонку. Біжиш – взагалі не можеш нічого зробити. Працював усю підготовку, виконав увесь план, а зараз такий результат. Звісно, такий результат мене не влаштовує. Треба говорити з тренеркою та шукати вихід із ситуації, бо результати жахливі. Навіть не знаю, яке виправдання може бути. Здається, [проблема] – у фізичному стані. Бо я не відчував проблем з лижами. Коли їхав на спуску, то сідав [за спину], не відставав – навіть підкатував. Гадаю, це проблема більше у фізичному стані, аніж з лижами», – розповів Дудченко.

Для Дудченка старт став уже другим від початку сезону: в Естерсунді він також пробіг одиночну змішану естафету з Олександрою Меркушиною, в якій «синьо-жовті» посіли 12-те місце.

Наступною чоловічою гонкою на Кубку світу стане спринт суботи, 6 грудня. Україна з шести біатлоністів у біатлоністів зможе виставити на старт п'ятьох.

«Часу мало, треба змагатися. Тренери ще не говорили, [хто бігтиме] спринт. Треба говорити зі старшою тренеркою – вона дасть більше коментарів щодо [індивідуальної] гонки і хто стартуватиме у спринті», – підсумував Дудченко.

