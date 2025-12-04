Головна Спорт Новини
«Жахливі результати». Біатлоніст Дудченко прокоментував старт сезону 

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Жахливі результати». Біатлоніст Дудченко прокоментував старт сезону 
Поза топ-80 Дудченко фінішував на Кубку світу ще в сезоні 2020/21 – тоді це ставалося тричі
фото: Reuters

Дудченко: Навіть не знаю, яке виправдання може бути

Антон Дудченко показав останній результат серед українців у першому особистому старті Кубка світу з біатлону – посів 81-ше місце місце в індивідуальній гонці шведського Естерсунда, з відставанням від лідера у понад вісім хвилин. Біатлоніст прокоментував невдалий для себе старт сезону, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Поза топ-80 Дудченко фінішував на Кубку світу ще в сезоні 2020/21 – тоді це ставалося тричі. Проте ще протягом минулого сезону біатлоніст багаторазово потрапляв до залікової зони та мав п'ять фінішів у топ-15 протягом змагального року.

Чотири хвилини штрафу українець заробив на вогневих рубежах, зокрема не закрив три мішені на першій «стійці».

«Навіть не знаю, як коментувати цю гонку. Біжиш – взагалі не можеш нічого зробити. Працював усю підготовку, виконав увесь план, а зараз такий результат. Звісно, такий результат мене не влаштовує. Треба говорити з тренеркою та шукати вихід із ситуації, бо результати жахливі. Навіть не знаю, яке виправдання може бути. Здається, [проблема] – у фізичному стані. Бо я не відчував проблем з лижами. Коли їхав на спуску, то сідав [за спину], не відставав – навіть підкатував. Гадаю, це проблема більше у фізичному стані, аніж з лижами», – розповів Дудченко.

Для Дудченка старт став уже другим від початку сезону: в Естерсунді він також пробіг одиночну змішану естафету з Олександрою Меркушиною, в якій «синьо-жовті» посіли 12-те місце.

Наступною чоловічою гонкою на Кубку світу стане спринт суботи, 6 грудня. Україна з шести біатлоністів у біатлоністів зможе виставити на старт п'ятьох.

«Часу мало, треба змагатися. Тренери ще не говорили, [хто бігтиме] спринт. Треба говорити зі старшою тренеркою – вона дасть більше коментарів щодо [індивідуальної] гонки і хто стартуватиме у спринті», – підсумував Дудченко.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

