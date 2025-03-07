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«Жахливо». Українська легкоатлетка прокоментувала свій дебют на Євро в приміщенні

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Жахливо». Українська легкоатлетка прокоментувала свій дебют на Євро в приміщенні
Анна Красуцька: Виходжу на сектор для стрибків – і все, сідаю, мене не несе
фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Красуцька показала передостанній результат у кваліфікації

Українська легкоатлетка Анна Красуцька не змогла пробитися до фіналу Чемпіонату Європи в приміщенні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Красуцька вперше у кар'єрі виступила на чемпіонаті Європи у приміщенні – в Апелдорні змагалася в потрійному стрибку.

Красуцька виконала свій найкращий стрибок у першій спробі – 13.19 м. Надалі українка не змогла покращити цей показник і вибула зі змагань – передостанній результат у кваліфікації.

13.19 метра стали другим найгіршим результатом Красуцької на п'яти змаганнях від початку сезону – меншу дистанцію українка пролітала на командному чемпіонаті України в січні (13.10 м). Топрезультатом року для стрибунки залишаються лютневі 13.51 метра на національній першості в приміщенні.

«Все настільки жахливо, що немає емоцій. Просто немає нічого, що можна додати. Жахливі стрибки, біг. Не ті результати, які я мала показувати, зовсім не те. Причина? Не знаю навіть. Їхала сюди – було добре, самопочуття було гарним, на розминці почувалася добре. Манеж – крутий, доріжки на помості – теж, круто біглося і летілося. Виходжу на сектор для стрибків – і все, сідаю, мене не несе», – розповіла Анна.

29-річна стрибунка додала, що напередодні організатори заборонили виступати у потрійному стрибку в звичних для Красуцької кросівках.

«Я вперше стрибала у нових «шиповках». Мені їх напередодні привезли, бо мої заборонили – лише ці приїхали. Не знаю, може, щось у них чи доріжці», – підсумовує легкоатлетка.

На рівні чемпіонатів Європи Красуцька – чинна фіналістка 2024 року змагалася на відкритому повітрі. Тоді українка подолала кваліфікацію з результатом 14.00 метра, який не змогла повторити у фіналі (13.71 м).

Нагадаємо, два з трьох українських стрибунів кваліфікувалися до фіналу на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики, що стартував в нідерландському Апелдорні.

Загалом до фіналу відібралися вісім спортсменів: крім українців Дорощука та Нікітіна туди потрапили італійці Мануель Ландо та Маттео Сіолі, чех Ян Штефела, фін Даніель Косонен, Альперен Асет з Туреччини, а також Тобіас Потьє з Німеччини.

Натомість не відібрався Томас Кармой, бронзовий призер Євро-2023 у приміщенні.

Фінал чоловічих стрибків у висоту відбудеться у суботу, 8 березня, о 21:09.

Теги: Анна Красуцька потрійний стрибок легка атлетика чемпіонат Європи

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