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Два українці вийшли у фінал стрибків у висоту на Євро-2025 в приміщенні

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Два українці вийшли у фінал стрибків у висоту на Євро-2025 в приміщенні
Олег Дорощук успішно подола кваліфікацію Євро-2025
фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Фінал чоловічих стрибків у висоту відбудеться у суботу, 8 березня, о 21:09

Два з трьох українських стрибунів кваліфікувалися до фіналу на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики, що стартував в нідерландському Апелдорні.

На Євро-2025 Україна має максимальну квоту у стрибках у висоту. І у чоловічому, і у жіночому турнірі представництво «синьо-жовтих» складає по три спортсмени.

У чоловічій кваліфікації, яка стартувала першою на Євро-2025, Україну представили Олег Дорощук, Дмитро Нікітін та Вадим Кравчук. Для відбору до фіналу спортсмени мали виконати норматив (взяти висоту 2.26 м) або ж потрапити у топ-8 за добором.

Як виступили українські стрибуни у висоту у кваліфікації Євро-2025

До висоти 2.23 м пройшли всі три українці. Дорощук та Нікітін припустилися лише однієї помилки – з другої спроби взяли висоту 2.18 м

Загалом до планки 2.23 м дійшли 14 стрибунів у висоту. Серед сенсацій – непроходження кваліфікації нідерландцем Дуве Амельсом, який був чинним чемпіоном Європи у приміщенні.

Планку 2.23 м подолали два українці: Олег Дорощук (з першої спроби) та Дмитро Нікітін (з другої). Близьким для того, щоб взяти планку був Вадим Кравчук, але навіть близька остання спроба не дозволила йому це зробити.

Загалом до фіналу відібралися вісім спортсменів: крім Дорощука та Нікітіна туди потрапили італійці Мануель Ландо та Маттео Сіолі, чех Ян Штефела, фін Даніель Косонен, Альперен Асет з Туреччини, а також Тобіас Потьє з Німеччини.

Натомість не відібрався Томас Кармой, бронзовий призер Євро-2023 у приміщенні.

Фінал чоловічих стрибків у висоту відбудеться у суботу, 8 березня, о 21:09.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи у приміщенні 2025 року Україна уперше за 8 років буде представлена у чоловічому потрійному стрибку.

Відібратися на континентальну першість вдалося лідеру збірної у чоловічому потрійному стрибку 23-річному Владиславу Шепелєву.

В останній день відбору він виграв чемпіонат України з четвертим найкращим виступом у кар'єрі – 16.43 м. Усе це було після невдалого старту сезону і навіть на фоні fake news від самого спортсмена про завершення кар'єри.

У переддень чемпіонату України Владислав опублікував Stories у соцмережах про рішення «завершити кар'єру» , мовляв свій останній старт він проведе саме на чемпіонаті України.

Уже після перемоги Шепелєв в коментарі спростував свій ж «вкид», назвавши його «хайпом», аби зацікавити людей прийти на змагання.

Джерело
Теги: стрибки у висоту легка атлетика чемпіонат Європи

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