Жданов заявив, що триматиметься за міністерське крісло до останнього



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Ігор Жданов сподівається розбудовувати український спорт максимально довго Фейсбук Ігоря Жданова

Очільник Мінмолодьспорту не збирається покидати посади з власної волі

Міністр молоді і спорту Ігор Жданов не піде зі своєї посади з власної волі. Про це він написав у власному «Фейсбуці».

«Звернулися журналісти з проханням прокоментувати заяви Президента України Володимира Зеленського стосовно мого подальшого перебування на посаді Міністра молоді та спорту, - починає повідомлення Ігор Олександрович. – Цілком зрозуміло, що після парламентських виборів буде нова коаліція, яка сформує новий Кабінет міністрів та його персональний склад. Президент і його команда з партії «Слуга народу» матимуть всі можливості для того, щоб продемонструвати суспільству, як вони виконують свою програму та обіцянки. А суспільство оцінить наскільки результативно і професійно діятиме нова влада.

Заяви про відставку я не писав і поки продовжую працювати далі, згідно Конституції та законів України, до формування нового Уряду. Єдине моє прохання і рекомендація до нової влади – необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту і не допустити його скорочення. Слід продовжити всі ті позитивні кроки, які нам вдалося зробити за останні п’ять років: нові конкурси і можливості для молоді, заходи національно-патріотичного виховання, підвищення призових та зарплат спортсменам і тренерам, закупівля сучасного спортивного обладнання, програми відновлення та розбудови спортивної інфраструктури.

Це все дуже важливо для молодіжного середовища та національних збірних команд, які прославляють Україну на міжнародній арені. Міністерства молоді та спорту в різних конфігураціях – існують практично в кожній країні Європи, зокрема тих, які входять до Євросоюзу. Наприклад, в сусідній Польщі є Міністерство спорту і туризму. Молодь і спорт мають залишатися пріоритетним напрямком державної політики в Україні».

Нагадаємо, що Ігор Жданов очолив Міністерство молоді і спорту після Революції Гідності, у Кабінеті міністрів Арсенія Яценюка. Коли Арсенія Петровича відправили у відставку, Ігор Олександрович сказав, що не піде у відставку, «бо потрібен спорту».