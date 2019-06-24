Розмір призових медалістам Європейських ігор підвищили вдвічі



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Від сьогодні стимулів перемагати у Мінську в українських спортсменів стане більше НОК України

Очікується, що з Мінська українці привезуть не менше 40-ка медалей

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов на власній сторінці у «Фейсбуку» назвав суми призових для українських спортсменів, які здобули чи здобудуть медалі на Європейських іграх-2019.

Володар золотої медалі отримає від держави нагороду в сумі 50 тисяч гривень, срібної — 40 тис. грн, бронзової — 25 тис. грн.

Якщо один спортсмен здобув кілька нагород, він отримає заслужені призові за кожну з них. Наприклад, за дві бронзові медалі спортсмен отримає 50 тис. грн, за два золота - 100 тис. грн і т.д.

Перед першими Європейськими іграми в Баку-2015 призові складали: 25 тис. грн, 20 тис. грн і 12,5 тис. відповідно. З ініціативи Міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова цьогріч було ухвалено рішення підвищити їх вдвічі.

«Вже за традицією, ми намагатимемося оперативно підписувати накази та здійснювати виплату призових нашим спортсменам», - зазначив Жданов.

За підсумками понеділка, 24 червня, збірна України на Європейських іграх у Мінську (Білорусь) виграла вже 18 нагород - п'ять золотих, сім срібних і шість бронзових.