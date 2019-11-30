Жеребкування Євро 2020: де і коли дивитися?



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На шляху до Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка виграли свою групу, не зазнавши при цьому жодної поразки

Сьогодні збірна України дізнається ще двох суперників по групі

Сьогодні, 30 листопада, о 19.00 за київським часом в Бухаресті (Румунія) стартує жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2020 року. Ведучими церемонії жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року стануть португалець Педру Пінту і румунська телеведуча Коріна Караджа.

В Україні жеребкування фінального етапу Євро-2020 можна буде дивитися наживо в ефірі каналу Футбол 1. Початок трансляції - о 19:00. Перед цим обговорення жеребкування пройде в програмі Студія LIVE, початок якої о 18:30.

Нагадаємо, що збірна України вийшла на Євро-2020 з першого місця у своїй відбірковій групі. Україна зіграє в групі С зі збірною Нідерландів. Матчі пройдуть в Амстердамі і Бухаресті. Сьогодні команда Андрія Шевченка дізнається ще двох суперників з кошиків 3 і 4.

З третього кошика Україні можуть випасти: Португалія, Туреччина, Австрія, Чехія, Швеція.

З четвертого кошика: переможець плей-офф шляху А (Румунія, якщо переможе) або шляху D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь). Матчі плей-офф відбудуться 26 і 31 березня.