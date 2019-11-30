Жеребкування Євро 2020: де і коли дивитися?
Сьогодні збірна України дізнається ще двох суперників по групі
Сьогодні, 30 листопада, о 19.00 за київським часом в Бухаресті (Румунія) стартує жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2020 року. Ведучими церемонії жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року стануть португалець Педру Пінту і румунська телеведуча Коріна Караджа.
В Україні жеребкування фінального етапу Євро-2020 можна буде дивитися наживо в ефірі каналу Футбол 1. Початок трансляції - о 19:00. Перед цим обговорення жеребкування пройде в програмі Студія LIVE, початок якої о 18:30.
Нагадаємо, що збірна України вийшла на Євро-2020 з першого місця у своїй відбірковій групі. Україна зіграє в групі С зі збірною Нідерландів. Матчі пройдуть в Амстердамі і Бухаресті. Сьогодні команда Андрія Шевченка дізнається ще двох суперників з кошиків 3 і 4.
З третього кошика Україні можуть випасти: Португалія, Туреччина, Австрія, Чехія, Швеція.З четвертого кошика: переможець плей-офф шляху А (Румунія, якщо переможе) або шляху D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь). Матчі плей-офф відбудуться 26 і 31 березня.