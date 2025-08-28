Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» вийшла у фінал другого раунду

У півфіналі полтавки не залишили шансів грузинському «Ланчхуті» – 5:0

У сезоні-2025/2026 утретє в історії Україну в жіночій Лізі чемпіонів представляють дві команди – полтавська «Ворскла», яка грає в другому етапі Шляху чемпіонів, та харківський «Металіст 1925», що виступає в другому раунді Шляху представників ліг. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіон України, «Ворскла», на цьому етапі потрапив до групи 5, матчі якої приймає литовський Шауляй. У півфіналі полтавки не залишили шансів грузинському «Ланчхуті» – 5:0. Тож 30 серпня наша команда зіграє у фінальному поєдинку з литовською «Гінтрою».

Срібний призер української першості, «Металіст 1925», вирушив на матчі групи 1 у Стокгольм. У півфіналі зі шведським «Гаммарбю» харків'янки в запеклій боротьбі поступилися – 4:5. Тож 30 серпня наші дівчата проведуть поєдинок за третє місце з нідерландським ПСВ.

Жіноча Ліга чемпіонів-2025/2026. Другий раунд

Шлях чемпіонів. Група 5

1/2 фіналу

«Ворскла» (Україна) – «Ланчхуті» (Грузія) – 5:0 (1:0)

Голи: Калініна (28, 52, 86), Радіонова (55), Кравчук (71).

«Гінтра» (Литва) – «Фарул» (Румунія) – 2:1

30.08.2025

Матч за 3-тє місце

«Фарул» (Румунія) – «Ланчхуті» (Грузія). 12:00

Фінал

«Ворскла» (Україна) – «Гінтра» (Литва). 18:00

Шлях представників ліг. Група 1

1/2 фіналу

«Гаммарбю» (Швеція) – «Металіст 1925» (Україна) – 5:4 (1:1)

Голи: Вангергейм (5, 60), Таннберг (62, 90+3), Блакстад (69) – Гірин (22), Апанащенко (55), Брагстад (80, автогол), Андрухів (90).

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – ПСВ (Нідерланди) – 4:0

30.08.2025

Матч за 3-тє місце

ПСВ (Нідерланди) – «Металіст 1925» (Україна). 12:00

Фінал

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Гаммарбю» (Швеція). 19:00

Час початку матчів – київський.

