Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 другий рік поспіль зіграє на чемпіонаті світу

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 наступного року 1-7 червня прийматиме столиця Польщі Варшава

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

На адресу ФБУ прийшов лист від ФІБА з підтвердженням кваліфікації за рейтингом на чемпіонат світу з баскетболу 3х3, який наступного року 1-7 червня прийматиме столиця Польщі Варшава.

Україна вдруге поспіль зіграє на чемпіонаті світу. Загалом це буде шоста участь жіночої збірної на чемпіонаті світу 3х3, двічі українки завойовували нагороди.

Результати виступу жіночих збірних України на чемпіонатах світу 3х3:

2012 – 4 місце

2014 – 19 місце

2016 – 2 місце

2017 – 3 місце

2019 – 14 місце

2025 – 18 місце

В цьому році жіноча збірна України окрім виступу на чемпіонаті світу, зіграла на чемпіонаті Європи, де зайняла 9-те місце, а також зіграла на чотирьох етапах Жіночої Серії 3х3, тричі виходячи до півфіналу і зайнявши третє місце на етапі в Улан-Баторі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0