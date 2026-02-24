Головна Спорт Новини
Один з лідерів збірної України з баскетболу пропустить матчі проти Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Один з лідерів збірної України з баскетболу пропустить матчі проти Іспанії
До матчу проти Іспанії готуватимуться 14 гравців збірної України з баскетболу

Гра Україна – Іспанія відбудеться 27 лютого у Ризі

Збірна України з баскетболу провела перші тренування в Ризі, розпочавши підготовку до матчів кваліфікації чемпіонату світу 2027 проти збірної Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Не допоможуть команді в майбутніх матчах один з лідерів збірної захисник Іссуф Санон та центровий Максим Кличко, які отримали травми в складі своїх клубів. Натомість вже сьогодні приєднається до збірної бігмен «Дніпра» Данііл Сипало.

Національна команда вже двічі потренувалася на майданчику Xiaomi Arena, яка 27 лютого о 15:00 прийматиме номінально домашній матч нашої збірної проти іспанців.

Команда провела перше тренування в понеділок ввечері, а також ранкове тренування 24 лютого, в якому взяли участь 13 гравців.

До матчу проти Іспанії готуватимуться 14 гравців: Віталій Зотов, Олександр Ковляр, Єгор Сушкін, Михайло Бублик Денис Лукашов, Ілля Тиртишник, Олександр Липовий, Іван Ткаченко, Андрій Войналович, В'ячеслав Бобров, Данііл Шеліст, Артем Пустовий, Дмитро Скапінцев, Данііл Сипало. 

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
