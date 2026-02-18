Ковляр набрав дев'ять очок в матчі Кубка Чорногорії з баскетболу

Ковляр зіграв 12 хвилин, за які набрав 9 очок, зробив 1 підбирання, 1 передачу

Олександр Ковляр разом з «Будучностю» пробився до півфіналу Кубка Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У чвертьфіналі команда українця здолала «Ловчен» Цетинє 99:77.

Український захисник в цьому матчі зіграв 12 хвилин, за які набрав 9 очок (2/2 двоочкові, 1/2 триочкові, 2/4 штрафні), зробив 1 підбирання, 1 передачу при 1 втраті та 5 фолах.

У Латвійсько-естонській лізі «ВЕФ» Рига поступився «Валмієрі» 77:110. Ілля Сидоров відіграв 10 хвилин, очок не набрав (0/2 триочкові), зробив 2 підбирання, 1 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах.

В NCAA цієї ночі «Орегон» програв «Міннесоті» 44:61. Олександр Кобзистий провів на майданчику 4 хвилини, за які виконав один асист.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)