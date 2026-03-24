Переможець Ліги чемпіонів Жоржиньо розкритикував відому співачку: деталі скандалу

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Переможець Ліги чемпіонів Жоржиньо розкритикував відому співачку: деталі скандалу
Жоржиньо емоційно відреагував на дії охорони співачки
фото: People

Для Chappel Roan інцидент завершився втратою майбутнього концерту

Минулими вихідними сталася неочікувана драма: 34-річний півзахисник «Фламенго» та збірної Італії Жоржиньо розкритикував відому співачку, володарку «Ґреммі» Chappel Roan. Про це повідомляє «Главком»

Заступився за свою сім'ю

Конфлікт розпочався після того, як футболіст опублікував емоційний пост в Instagram. Він звинуватив охорону співачки Чеппелл Роан в агресивній поведінці стосовно його дружини Кетрін Гардінг та 11-річної падчерки, яка є донькою актора Джуда Лоу. За словами футболіста, інцидент стався під час сніданку в готелі в Сан-Паулу, де Роан зупинилася як хедлайнер фестивалю Lollapalooza.

Дівчинка, яка є великою шанувальницею співачки, впізнала зірку і просто пройшла повз її столик, посміхнувшись, але не наважилася підійти. Жоржиньо стверджує, що після цього до їхнього столика підійшов масивний охоронець і почав у вкрай агресивній манері звинувачувати родину в неповазі та переслідуванні, що довело дитину до сліз.

«Без твоїх фанатів ти була б нічим», – написав Жоржиньйо, додавши, що як публічна особа він розуміє межі приватного життя, але поведінка охорони була абсолютно невиправданою.

Що сказала сама співачка

28-річна американська виконавиця записала відеовідповідь для своїх восьми мільйонів підписників. Вона заперечила свою причетність до інциденту, заявивши, що навіть не бачила жінку з дитиною під час сніданку і ніхто до неї не підходив. Співачка наголосила, що чоловік, який розмовляв із сім'єю Жоржиньо, не є її особистим охоронцем. Ймовірно, це був представник служби безпеки готелю або третя сторона.

«Мені дуже шкода матір і дитину... Ви на це не заслужили. Якщо ви почувалися некомфортно, це робить мене дуже сумною», – сказала артистка, додавши, що вважає несправедливим, коли охорона апріорі підозрює фанатів у поганих намірах.
Офіційний представник Роан пізніше додав, що артистка має нульову толерантність до будь-якої агресії на адресу своїх шанувальників.

Наслідки дій для Chappel Roan

Попри вибачення, ситуація набула більших масштабів. Зокрема, підключився мер Ріо-де-Жанейро Едуарду Кавальєре, який став на бік футболіста. Він заявив у мережі X, що співачка більше не бажана на щорічному міському фестивалі Todo Mundo no Rio у травні, і запросив доньку Жоржиньо як почесну гостю.

Деякі користувачі мережі також згадали попередні різкі висловлювання Роан про моторошну поведінку фанатів-сталкерів, вважаючи, що це могло створити атмосферу зайвої напруженості серед персоналу, який її оточує. Інші ж стали на захист співачки, вказуючи на те, що вона не може нести відповідальність за дії охорони готелю.

Нагадаємо, що суперзірка Голлівуду несподівано відвідала матч Прімейри Португалії. Знаменита акторка показала футбольні навики та навіть реалізувала одинадцятиметровий.  

Скотч. Спорт

