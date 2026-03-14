Паралімпіада-2026. Анонс передостаннього змагального дня

Ілля Мандебура
Україна здобула золото останнього чемпіонату світу в змішаній естафеті у паралижних перегонах
фото: НКСІУ

Чи зможе Україна перервати безмедальну серію в паралижних перегонах?

У суботу, 14 березня 2026 року, пройде сьомий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Цей день стане одним з найкоротших. Хоча відбудуться змагання у майже всіх видах спорту (за винятком парабіатлону, де вже завершився турнір), до 18 години завершаться усі дисципліни. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті змагання, де бере участь Україна. 

Розклад восьмого дня Паралімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
14 березня
10:00 Парагірськолижний спорт Слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Жінки. Перша спроба
11:00 Паралижні перегони 🥇 Змішана естафета
12:15 Паралижні перегони 🥇 Відкрита естафета
13:05 Парахокей Матч за сьоме місце. Словаччина – Японія
14:00 Парагірськолижний спорт 🥇 Слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Жінки. Друга спроба
16:05 Керлінг на кріслах колісних 🥇 Матч за золото. Китай – Канада
17:05 Парахокей Матч за п'яте місце. Італія – Німеччина

Виступ українців 14 березня

Під час передостаннього змагального дня Україна виступить у двох естафетах у паралижних перегонах – змішаній та відкритій. У першій з них синьо-жовті стали чемпіонами світу 2025 року (тоді за команду бігли Олександра Кононова, Людмила Ляшенко, Олександр Алексик та Павло Баль), а в другій є чинними паралімпійськими чемпіонами (у складі Дмитра Суярка, Григорія Вовчинського, Василя Кравчука та Анатолія Ковалевського). У паралижних перегонах Україна медалей в Італії ще не має, тому саме командні змагання можуть стати можливістю відкрити лік нагородам у цьому виді спорту. 

Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Паралімпіада-2026. Анонс передостаннього змагального дня
«Манчестер Сіті» позмагається з МЮ за хавбека збірної Англії – інсайдер
Арбелоа анонсував повернення Мбаппе: відомі терміни
Чемпіонат світу з футболу: Іран вів переговори про перенесення ігор збірної з США у Мексику
НХЛ анонсувала матчі в Європі у наступному сезоні
