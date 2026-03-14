Паралімпіада-2026. Анонс передостаннього змагального дня
Чи зможе Україна перервати безмедальну серію в паралижних перегонах?
У суботу, 14 березня 2026 року, пройде сьомий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».
Цей день стане одним з найкоротших. Хоча відбудуться змагання у майже всіх видах спорту (за винятком парабіатлону, де вже завершився турнір), до 18 години завершаться усі дисципліни.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті змагання, де бере участь Україна.
Розклад восьмого дня Паралімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|14 березня
|10:00
|Парагірськолижний спорт
|Слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Жінки. Перша спроба
|11:00
|Паралижні перегони
|🥇 Змішана естафета
|12:15
|Паралижні перегони
|🥇 Відкрита естафета
|13:05
|Парахокей
|Матч за сьоме місце. Словаччина – Японія
|14:00
|Парагірськолижний спорт
|🥇 Слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Жінки. Друга спроба
|16:05
|Керлінг на кріслах колісних
|🥇 Матч за золото. Китай – Канада
|17:05
|Парахокей
|Матч за п'яте місце. Італія – Німеччина
Виступ українців 14 березня
Під час передостаннього змагального дня Україна виступить у двох естафетах у паралижних перегонах – змішаній та відкритій. У першій з них синьо-жовті стали чемпіонами світу 2025 року (тоді за команду бігли Олександра Кононова, Людмила Ляшенко, Олександр Алексик та Павло Баль), а в другій є чинними паралімпійськими чемпіонами (у складі Дмитра Суярка, Григорія Вовчинського, Василя Кравчука та Анатолія Ковалевського). У паралижних перегонах Україна медалей в Італії ще не має, тому саме командні змагання можуть стати можливістю відкрити лік нагородам у цьому виді спорту.
Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.
