Українська естафета встановила національний рекорд в новій олімпійській дисципліні

glavcom.ua
Ілля Попов, Діана Гончаренко, Олександр Соколов та Даниїла Хаван стали першопрохідцями для України в змішаній естафеті 4×100 метрів
фото: ФЛАУ

Легкоатлетична четвірка веде боротьбу за потрапляння на престижний старт

Збірна України з легкої атлетики успішно дебютувала в новій олімпійській дисципліні – змішаній естафеті 4×100 метрів, здобувши перемогу на змаганнях у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФЛАУ. 

Золото і національний рекорд

На турнірі 4×100 MIX Challenge, що відбувся у польському Любліні, українська четвірка не лише стала найкращою, а й встановила перший в історії країни національний рекорд у цьому форматі. До складу українського квартету увійшли Ілля Попов, Діана Гончаренко, Олександр Соколов та Даниїла Хаван. Попри несприятливі погодні умови, дощ та температуру лише +5 градусів, українці фінішували першими з результатом 41,90 секунди.

Учасниця забігу Діана Гончаренко зазначила, що команда задоволена якістю передач естафетної палички, оскільки все вдалося реалізувати майже так само, як на тренуваннях. «Умови виявилися дещо «спартанськими», але нам вдалося підлаштуватися», – додала спортсменка.

Дебют змішаної естафети на великих турнірах

Змішана естафета 4×100 м зараз активно популяризується Світовою легкою атлетикою. Нові змагання активно впроваджуються у програми найбільших світових стартів, включаючи Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі та Абсолютний чемпіонат світу 2026. Також цей вид програми буде представлений на Чемпіонаті світу U20 та Чемпіонаті Європи. 

Результат у Любліні допоможе Україні поборотися за місце у топ-23 найшвидших збірних світу, щоб отримати ліцензію на World Athletics Relays, що пройде за місяць у ботсванському Габороне. Наразі синьо-жовті йдуть у рейтингу вісімнадцятими (сімнадцятими без урахування країни-господарки, якій вже забезпечена ліцензія), і мають гарні шанси потрапити на головний старт сезону для естафетних команд. 

Нагадаємо, що США не заявили команди на Чемпіонат світу з естафет через несподівану причину. Одна з найсильніших країн світу вирішила виступити у Ботсвані обмеженим складом.  

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
