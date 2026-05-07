Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу

Українки у важкому матчі здолали непросту команду США

Жіноча збірна України з настільного тенісу забезпечила собі місце серед восьми найсильніших команд планети на Командному чемпіонаті світу ITTF 2026 у Лондоні. Про це повідомляє «Главком».

Важкий поєдинок зі США

У неймовірно напруженому поєдинку 1/8 фіналу проти збірної США українки вирвали перемогу з рахунком 3:2.

Протистояння розпочалося впевнено для української команди: перша ракетка Маргарита Песоцька без особливих зусиль здолала Джесіку Реєс Лай з рахунком 3:0. Проте американки швидко повернули інтригу: спочатку Саллі Мойланд перемогла Вероніку Матюніну, а згодом лідерка США Лілі Чжан у чотирьох партіях виявилася сильнішою за Тетяну Біленко. Опинившись за крок від поразки за загального рахунку 1:2, українська команда потребувала справжнього дива, і його продемонструвала Маргарита Песоцька у своєму другому поєдинку.

Матч Песоцької проти молодої та атлетичної Саллі Мойланд став окрасою турніру. Американка вела за сетами 2:1 і була максимально близькою до завершення зустрічі, маючи перевагу 10:8 у четвертій партії. Фактично, США відділяв лише один м'яч від виходу у чвертьфінал. Проте лідерка команди проявила неймовірну стійкість та сталевий характер: вона відіграла два матчболи і вирвала сет із рахунком 12:10. У вирішальній п'ятій партії, попри втому та шалений темп суперниці, Песоцька вистояла і перемогла, зрівнявши рахунок у матчі збірних.

Вирішальне третє очко для України здобула Вероніка Матюніна. У п’ятому поєдинку вечора вона знову зустрілася з Джесікою Реєс Лай. Цього разу вона грала на справжньому куражі та з особливою пристрастю, не давши суперниці жодного шансу на камбек. Перемога 3:0 у фінальному матчі зафіксувала загальний успіх української збірної.

Чемпіонат світу. Жіночі команди. 1/4 фіналу

Україна – США 3:2

Маргарита Песоцька – Джесіка Реєс Лай 3:0 (11:8, 11:7, 11:5)

Вероніка Матюніна – Саллі Мойланд 0:3 (6:11, 12:14, 6:11)

Тетяна Біленко – Лілі Чжан 1:3 (9:11, 11:7, 10:12, 9:11)

Маргарита Песоцька – Саллі Мойланд 3:2 (12:14, 11:2, 12:14, 12:10, 11:7)

Вероніка Матюніна – Джесіка Реєс Лай 3:0 (11:5, 11:6, 11:8)

Суперниці України по 1/4 фіналу

Тепер у чвертьфіналі, який відбудеться у п’ятницю, 8 травня, на українок чекає надскладне випробування проти одного з головних фаворитів турніру – збірної Японії. Хоча шанси проти Міви Харімото, Хіни Хаяти та інших об’єктивно невеликі, вихід у вісімку найкращих уже став визначним досягненням для українського настільного тенісу.

До того ж, це найкращий результат для України в історії. Ще ніколи українки не потрапляли до вісімки найсильніших, тож цей турнір однозначно є дуже вдалим для нашої команди.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Україна переграла господарок змагань, збірну Англії.