Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу
Вероніка Матюніна принесла Україні вирішальну перемогу
фото: Flickr/World Table Tennis

Українки у важкому матчі здолали непросту команду США

Жіноча збірна України з настільного тенісу забезпечила собі місце серед восьми найсильніших команд планети на Командному чемпіонаті світу ITTF 2026 у Лондоні. Про це повідомляє «Главком»

Важкий поєдинок зі США

У неймовірно напруженому поєдинку 1/8 фіналу проти збірної США українки вирвали перемогу з рахунком 3:2. 

Протистояння розпочалося впевнено для української команди: перша ракетка Маргарита Песоцька без особливих зусиль здолала Джесіку Реєс Лай з рахунком 3:0. Проте американки швидко повернули інтригу: спочатку Саллі Мойланд перемогла Вероніку Матюніну, а згодом лідерка США Лілі Чжан у чотирьох партіях виявилася сильнішою за Тетяну Біленко. Опинившись за крок від поразки за загального рахунку 1:2, українська команда потребувала справжнього дива, і його продемонструвала Маргарита Песоцька у своєму другому поєдинку.

Матч Песоцької проти молодої та атлетичної Саллі Мойланд став окрасою турніру. Американка вела за сетами 2:1 і була максимально близькою до завершення зустрічі, маючи перевагу 10:8 у четвертій партії. Фактично, США відділяв лише один м'яч від виходу у чвертьфінал. Проте лідерка команди проявила неймовірну стійкість та сталевий характер: вона відіграла два матчболи і вирвала сет із рахунком 12:10. У вирішальній п'ятій партії, попри втому та шалений темп суперниці, Песоцька вистояла і перемогла, зрівнявши рахунок у матчі збірних.

Вирішальне третє очко для України здобула Вероніка Матюніна. У п’ятому поєдинку вечора вона знову зустрілася з Джесікою Реєс Лай. Цього разу вона грала на справжньому куражі та з особливою пристрастю, не давши суперниці жодного шансу на камбек. Перемога 3:0 у фінальному матчі зафіксувала загальний успіх української збірної.

Чемпіонат світу. Жіночі команди. 1/4 фіналу

Україна – США 3:2

  • Маргарита Песоцька – Джесіка Реєс Лай 3:0 (11:8, 11:7, 11:5)
  • Вероніка Матюніна – Саллі Мойланд 0:3 (6:11, 12:14, 6:11)
  • Тетяна Біленко – Лілі Чжан 1:3 (9:11, 11:7, 10:12, 9:11)
  • Маргарита Песоцька – Саллі Мойланд 3:2 (12:14, 11:2, 12:14, 12:10, 11:7)
  • Вероніка Матюніна – Джесіка Реєс Лай 3:0 (11:5, 11:6, 11:8)

Суперниці України по 1/4 фіналу

Тепер у чвертьфіналі, який відбудеться у п’ятницю, 8 травня, на українок чекає надскладне випробування проти одного з головних фаворитів турніру – збірної Японії. Хоча шанси проти Міви Харімото, Хіни Хаяти та інших об’єктивно невеликі, вихід у вісімку найкращих уже став визначним досягненням для українського настільного тенісу.

До того ж, це найкращий результат для України в історії. Ще ніколи українки не потрапляли до вісімки найсильніших, тож цей турнір однозначно є дуже вдалим для нашої команди.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Україна переграла господарок змагань, збірну Англії

Теги: чемпіонат світу Маргарита Песоцька настільний теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Fox шукає «головного глядача» Чемпіонату світу з футболу
Телеканал Fox шукає людину, яка за $50 тис. подивиться усі матчі Чемпіонату світу з футболу
Вчора, 17:33
Востаннє українки були в шістнадцятці найкращих на Чемпіонаті світу у 2018 році
Жіноча збірна України вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з настільного тенісу
4 травня, 17:50
Трамп не проти гри Ірану на Мундіалі
Трамп висловив своє ставлення до участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
1 травня, 10:55
Мундіаль у Північній Америці має повалити низку рекордів футболу
Чи витримають трибуни? Чемпіонат світу 2026 отримав заявки на пів мільйона квитків
30 квiтня, 23:00
Багато європейських країн посилалися на великі логістичні витрати під час мундіалю
На Чемпіонаті світу 2026 суттєво збільшаться призові для команд
29 квiтня, 17:14
Георгіос Доніс повезе збірну Саудівської Аравії на Мундіаль
Збірна Саудівської Аравії з футболу призначила нового тренера перед Чемпіонатом світу 2026
24 квiтня, 12:10
Для однієї з країн отримання права на проведення Чемпіонату світу стане першим в історії
Визначилися наступні господарі Чемпіонатів світу з басктеболу
23 квiтня, 11:45
Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці
ФІФА дезінформувала Канаду щодо витрат на проведення матчів Чемпіонату світу – ЗМІ
23 квiтня, 11:14
Воротаря «Чезени» і збірної США Джонатана Клінсманна виносять на ношах
Син легендарного футболіста Клінсманна зламав шию під час матчу чемпіонату Італії
21 квiтня, 12:27

Новини

У російському футболі виник гучний скандал через українські дрони
У російському футболі виник гучний скандал через українські дрони
Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу
Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу
Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів 2025/2026
Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів 2025/2026
«Баварія» і ПСЖ розіграли другу путівку до фіналу Ліги чемпіонів
«Баварія» і ПСЖ розіграли другу путівку до фіналу Ліги чемпіонів
Колишній напарник Ферстаппена отримав варіант повернення у Формулу-1 – ЗМІ
Колишній напарник Ферстаппена отримав варіант повернення у Формулу-1 – ЗМІ
«Київ Кепіталз» підписав нападника збірної України
«Київ Кепіталз» підписав нападника збірної України

Новини

Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Вчора, 16:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua