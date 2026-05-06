Телеканал Fox шукає людину, яка за $50 тис. подивиться усі матчі Чемпіонату світу з футболу
Fox шукає «головного глядача» Чемпіонату світу з футболу
фото: AP

Американський телеканал Fox та платформа з пошуку роботи Indeed оголосили про відкриття вакансії «головного глядача» Чемпіонату світу з футболу із зарплатою $50 тис. Про це повідомляє «Главком».

До обов'язків майбутнього працівника увійде перегляд усіх 104 матчів турніру, створення контенту та участь у заходах під час трансляції матчів на Таймс-сквер.

«Чемпіонат світу з футболу стане історичним турніром, який вимагає настільки ж історичного підходу до підбору персоналу. Один захоплений кандидат отримає роботу всього свого життя, щоб пережити і відчути кожну історію, кожну команду і кожен хвилюючий момент, які визначають цю прекрасну гру», – заявив президент із маркетингу телеканалу Fox Sports Роберт Готтліб.

Чемпіонат світу футболу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)

