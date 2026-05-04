Жіноча збірна України вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з настільного тенісу

Востаннє українки були в шістнадцятці найкращих на Чемпіонаті світу у 2018 році

Синьо-жовті вибили зі змагань господарок змагань

Жіноча збірна України з настільного тенісу здобула переконливу перемогу над командою Англії в межах 1/16 фіналу командного Чемпіонату світу 2026, що проходить у Лондоні. Про це повідомляє «Главком».

Як розгортався поєдинок проти господарок столів?

Матч, який відбувся у понеділок, 4 травня, завершився з загальним рахунком 3:1 на користь українських спортсменок, що дозволило їм продовжити боротьбу у раунді плейоф. Зустріч розпочалася з матчу Тетяни Біленко проти Хо Тінь-Тінь: українка впевнено взяла першу партію, проте згодом англійська тенісистка перехопила ініціативу та виграла три наступні сети, вивівши свою команду вперед. Проте лідерство Англії було недовгим, адже Маргарита Песоцька у другому матчі продемонструвала високий клас, повністю контролюючи хід гри проти Тянер Ю та перемігши її з «сухим» рахунком 3:0, попри спроби суперниці нав'язати боротьбу на початку другої партії.

Важливим кроком до загального успіху став виступ Вероніки Матюніної у третьому матчі проти Елли Пашлі. Хоча зафіксований рахунок 3:0 може здатися легким, поєдинок видався надзвичайно напруженим: у другій та третій партіях англійка лідирувала на фінальних етапах, але Матюніна під тиском зуміла проявити характер і вирвати перемогу в кожному з сетів. Фінальну крапку в протистоянні поставила Маргарита Песоцька, яка у зустрічі перших ракеток збірних не залишила шансів Хо Тінь-Тінь. Песоцька лише в останній партії відчула справжній опір з боку лідерки англійок, проте впевнено довела справу до перемоги, забезпечивши Україні вихід до наступного етапу змагань.

Чемпіонат світу. Жіночі команди. Груповий етап, перший тур

Англія – Україна 1:3

Тінь-Тінь Хо – Тетяна Біленко 3:1 (4:11, 11:6, 11:9, 11:7)

– Тетяна Біленко 3:1 (4:11, 11:6, 11:9, 11:7) Тянер Ю – Маргарита Песоцька 0:3 (5:11, 6:11, 6:11)

0:3 (5:11, 6:11, 6:11) Елла Пашлі – Вероніка Матюніна 0:3 (9:11, 9:11, 9:11)

0:3 (9:11, 9:11, 9:11) Тінь-Тінь Хо – Маргарита Песоцька 0:3 (4:11, 7:11, 8:11)

Наступні суперниці України

Завдяки цьому тріумфу українки вийшли до 1/8 фіналу, де 6 травня зустрінуться з переможцем пари Індія – США. Варто зауважити, що у разі зустрічі з індійською командою українська збірна матиме шанс на реванш за поразку 2:3, якої вона зазнала від цього суперника на груповому етапі поточного турніру.

Нагадаємо, що раніше Україна вийшла до плейоф командного Чемпіонату світу з настільного тенісу. Синьо-жовті зуміли оминути додатковий раунд і почати основний турнір одразу з 1/16 фіналу.