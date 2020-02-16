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    Гонка переслідуваня на Чемпіонаті світу 2020 з біатлону: Українки без нагород

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    Гонка переслідуваня на Чемпіонаті світу 2020 з біатлону: Українки без нагород

    Доротея Вірер перемагає в рідних снігах

    У неділю, 16 лютого, на Чемпіонаті світу 2020 з біатлону у програмі дві події - жіноча та чоловіча гонки переслідування.

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    Українки вийшли на старту з такими результатами:

    4. Олена Підгрушна +0:26

    11. Віта Семеренко +0:46

    22. Юлія Джима +1:05

    36. Валентина Семеренко +1:31

    Підгрушна стартувала 4-ю, але програла по швидкості, а на першій стрільбі двічі не влучила та почимчикувала на два штрафні кола. По колу штрафу отримала чемпіонка Антхольцу Ройселунн та зіркова німкеня Херрманн.

    Невдачею фаворитів скористалася Віта Семеренко та увірвалася у топ-10. Лідерство ж захопила американка Данклі.

    На другій стрільбі американка отримала одне коло штрафу, а першою стала італійка Доротея Вірер. Віта Семеренко - сьома з відставанням +36,3. Підгрушна та Джима завдяки вдалій другій стрільбі в'їхали у топ-20.

    Після проходження 5,7 км Ройселунн прийшла у себе та додала - вона обійшла італійку - на третій стрільбі вони закрили усі мишені й разом пішли далі.
    Віта Семеренко стріляла зліва-направо й не закрила лише 3 з 5. Цим вона позбавила шансів на медалі. А лідером серед українок після третьої стрільби стала Юля Джима - вона поїхала 8-ю. Підгрушна допустила один промах та з відставанням +1:45,5 замкнула топ-20.
    Четвертий вогневий рубіж - стрільба стоячи. Джима дрогнула та позбулася шансів - цілих три штрафних кола - і це 17 місце. А на 16-е місце вийшла Олена Підгрушна.
    Перемогу в гонці переслідування святкувала Доротея Вірер, яка вдало скористалася помилками суперниць, а фінішному спринті захистила перемогу від зазіхань Херрманн та Роселунн (вони взяли срібло та бронзу відповідно).

    Джерело: Главком СПОРТ

    біатлон Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима
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