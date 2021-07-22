В НБА баскетболіст заробив $1 млрд

Леброн Джеймс став найбагатшим серед діючих спортсменів світу

Лідер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс став першим діючим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації і спорту взагалі, які заробили $1 млрд.

З того часу, як Леброн був задрафтований в 2003 році, він заробив близько $330 млн, отримуючи офіційний оклад, і близько $700 млн у вигляді доходу спонсорських угод, продажу різних товарів, а також за рахунок медіа.

Його найближчими переслідувачами серед баскетболістів, які не завершили кар'єру, є лідер «Бруклін Нетс» Кевін Дюрант ($580 млн) і розігруючий «Голден Стейт Ворріорс» Стівен Каррі ($430 млн).

Загалом же лідером є легендарний баскетболіст Майкл Джордан, чий статок оцінюється в $2,1 млрд.

Леброн Джеймс є дворазовим олімпійським чемпіоном (2008, 2012), а також бронзовим призером Олімпіади-2004 і чемпіонату світу-2006. Всього за збірну США він провів 68 матчів.