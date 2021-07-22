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    В НБА баскетболіст заробив $1 млрд

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    Леброн Джеймс став першим мільярдером серед діючих спортсменів - В НБА баскетболіст заробив $1 млрд
    Леброн Джеймс став першим мільярдером серед діючих спортсменів
    Фото з відкритих джерел

    Леброн Джеймс став найбагатшим серед діючих спортсменів світу

    Лідер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс став першим діючим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації і спорту взагалі, які заробили $1 млрд.

    З того часу, як Леброн був задрафтований в 2003 році, він заробив близько $330 млн, отримуючи офіційний оклад, і близько $700 млн у вигляді доходу спонсорських угод, продажу різних товарів, а також за рахунок медіа.

    Його найближчими переслідувачами серед баскетболістів, які не завершили кар'єру, є лідер «Бруклін Нетс» Кевін Дюрант ($580 млн) і розігруючий «Голден Стейт Ворріорс» Стівен Каррі ($430 млн).

    Загалом же лідером є легендарний баскетболіст Майкл Джордан, чий статок оцінюється в $2,1 млрд.

    Леброн Джеймс є дворазовим олімпійським чемпіоном (2008, 2012), а також бронзовим призером Олімпіади-2004 і чемпіонату світу-2006. Всього за збірну США він провів 68 матчів.

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    Теги: НБА Леброн Джеймс
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    В НБА баскетболіст заробив $1 млрд