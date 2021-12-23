Збірна України зберегла високу позицію в рейтингу ФІФА

Національна футбольна команда завершила рік на 25 місці

Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила останній в цьому році рейтинг національних збірних. Збірна України в оновленому табелі про ранги ФІФА, як і раніше, посідає 25-те місце. Команда Олександра Петракова зберегла позицію, на якій перебувала в листопаді.

У першій трійці змін не відбулося. Збірна Бельгії продовжує очолювати рейтинг. Друге місце посідає Бразилія, а третє – Франція.

На четвертому місці знаходиться збірна Англії, на п'ятому — національна команда Аргентини. Єдина зміна у верхній частині таблиці коефіцієнтів: збірна США піднялася на 11 місце, змістивши звідти Німеччину.

Додамо, що суперник збірної України в плей-оф чемпіонату світу команда Шотландії перебуває на 38 сходинці.

Рейтинг збірних ФІФА

1. Бельгія – 1828,45

2. Бразилія – 1826,35

3. Франція – 1786,15

4. Англія – 1755,52

5. Аргентина – 1750,51

6. Італія – 1740,77

7. Іспанія – 1704,75

8. Португалія – 1660,25

9. Данія – 1654,54

10. Нідерланди – 1653,73

...25. Україна – 1535,08