  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Збірна України зберегла високу позицію в рейтингу ФІФА

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Збірна України зберегла високу позицію в рейтингу ФІФА
    фото з відкритих джерел

    Національна футбольна команда завершила рік на 25 місці

    Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила останній в цьому році рейтинг національних збірних. Збірна України в оновленому табелі про ранги ФІФА, як і раніше, посідає 25-те місце. Команда Олександра Петракова зберегла позицію, на якій перебувала в листопаді.

    У першій трійці змін не відбулося. Збірна Бельгії продовжує очолювати рейтинг. Друге місце посідає Бразилія, а третє – Франція.

    На четвертому місці знаходиться збірна Англії, на п'ятому — національна команда Аргентини. Єдина зміна у верхній частині таблиці коефіцієнтів: збірна США піднялася на 11 місце, змістивши звідти Німеччину.

    Додамо, що суперник збірної України в плей-оф чемпіонату світу команда Шотландії перебуває на 38 сходинці.

    Рейтинг збірних ФІФА

    1. Бельгія – 1828,45

    2. Бразилія – 1826,35

    3. Франція – 1786,15

    4. Англія – 1755,52

    5. Аргентина – 1750,51

    6. Італія – 1740,77

    7. Іспанія – 1704,75

    8. Португалія – 1660,25

    9. Данія – 1654,54

    10. Нідерланди – 1653,73

    ...25. Україна – 1535,08

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Збірна України рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Збірна України зберегла високу позицію в рейтингу ФІФА