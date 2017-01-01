Зінченко вдруге в сезоні потрапив в заявку «Манчестера Сіті»

Правда на полі молодий українець так і не з'явився

В рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» на виїзді переграв «Хаддерсфілд» (2:1), забивши переможний гол під завісу зустрічі. У заявку на цей поєдинок в складі команди Жузепа Гвардіоли потрапив і 21-річний півзахисник Олександр Зінченко. Правда на полі молодий українець так і не з'явився. Можливо, якби



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Правда на полі молодий українець так і не з'явився

В рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» на виїзді переграв «Хаддерсфілд» (2:1), забивши переможний гол під завісу зустрічі.

У заявку на цей поєдинок в складі команди Жузепа Гвардіоли потрапив і 21-річний півзахисник Олександр Зінченко.

Правда на полі молодий українець так і не з'явився. Можливо, якби рахунок був більш переконливий на користь «Манчестера Сіті», іспанський коуч команди і довірив би місце Зінченку на полі, але цього не сталося.

У нинішньому сезоні Олександр провів за манкуніанців лише один поєдинок і припав він на Кубок професійної Ліги проти «Вулверхемптона», тоді українець відіграв 120 хвилин (з урахуванням додаткового часу), а його команда перемогла.

Також до цього хавбек один раз потрапив в заявку на матч АПЛ, коли «Манчестер Сіті» переграв «Челсі» (1:0), але тоді молодий виконавець на поле також не вийшов.

Джерело: GoldTalant