Зірковий норвезький біатлоніст вирішив покинути соціальні мережі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Стурла Легрейд був у центрі кількох скандалів у 2026 році
фото: Reuters

Стурла Легрейд вирішив відійти від публічного способу життя

Зірковий норвезький біатлоніст Стурла Легрейд офіційно оголосив про свій вихід із соціальних мереж після скандального для себе сезону. Про це повідомляє «Главком».

Драма з колишньою дівчиною

У своєму прощальному дописі в Instagram спортсмен подякував аудиторії за багаторічну підтримку, назвавши цей період великою подорожжю, але вирішив повністю відмовитися від публічності в мережі. Причина такого кроку не повідомлялася публічно, але таким діям могли посприяти попередні скандали Легрейда. 

Найбільшим з них стало зізнання на Олімпіаді-2026: Легрейд під час післяматчевого інтерв'ю несподівано для всіх публічно визнав факт зради своїй колишній дівчині. Цей вчинок спричинив хвилю критики навіть серед колег по збірній – легендарний Йоганнес Тінгнес Бьо та титулована лижниця Тереза Йогауг негативно оцінили таку відвертість, вважаючи її недоречною та шкідливою для спортивного фокуса команди. Сам норвежець пізніше вибачився за свою поведінку, пояснивши емоційний зрив критичним рівнем стресу та виснаженням, а також перепросив у переможця гонки Йогана-Олава Ботна за те, що вкрав його тріумфальний момент.

Попри публічні вибачення та спроби налагодити контакт, колишня дівчина біатлоніста підтвердила, що не змогла пробачити зраду, а раптова медійна увага стала для неї важким випробуванням.

Сутичка з Емільяном Жакляном

Ще одним суперечливим моментом для норвежця став професійний конфлікт, що спалахнув одразу після його успіху в спринті на Олімпіаді. Випередивши француза Емільєна Жаклена лише на дві десятих секунди, Легрейд дозволив собі невдалий жарт в ефірі мовника NRK, іронічно припустивши, що Жаклен, імовірно, зупинився потеревенити з натовпом на останньому колі, адже він втратив чималу перевагу. Французький біатлоніст, який посів прикре четверте місце, сприйняв ці слова як особисту образу, особливо з огляду на нещодавні зізнання норвежця в невірності. У коментарі виданню VG роздратований Жаклен гостро відреагував на іронію суперника, заявивши: «Мене обігнав зрадник, о мій Боже. Я знищу його наступного разу». 

Саме тому рішення покинути соцмережі виглядає як спроба атлета знайти спокій та відновити ментальне здоров'я після насиченого деструктивом сезону. 

Нагадаємо, що лідер збірної Франції з біатлону через скандал у команді погрожував змінити вид спорту

Теги: біатлон Стурла Голм Лаґрейд

Коментарі — 0

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

