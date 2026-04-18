Зірковий норвезький біатлоніст вирішив покинути соціальні мережі

Стурла Легрейд був у центрі кількох скандалів у 2026 році

Стурла Легрейд вирішив відійти від публічного способу життя

Зірковий норвезький біатлоніст Стурла Легрейд офіційно оголосив про свій вихід із соціальних мереж після скандального для себе сезону. Про це повідомляє «Главком».

Драма з колишньою дівчиною

У своєму прощальному дописі в Instagram спортсмен подякував аудиторії за багаторічну підтримку, назвавши цей період великою подорожжю, але вирішив повністю відмовитися від публічності в мережі. Причина такого кроку не повідомлялася публічно, але таким діям могли посприяти попередні скандали Легрейда.

Найбільшим з них стало зізнання на Олімпіаді-2026: Легрейд під час післяматчевого інтерв'ю несподівано для всіх публічно визнав факт зради своїй колишній дівчині. Цей вчинок спричинив хвилю критики навіть серед колег по збірній – легендарний Йоганнес Тінгнес Бьо та титулована лижниця Тереза Йогауг негативно оцінили таку відвертість, вважаючи її недоречною та шкідливою для спортивного фокуса команди. Сам норвежець пізніше вибачився за свою поведінку, пояснивши емоційний зрив критичним рівнем стресу та виснаженням, а також перепросив у переможця гонки Йогана-Олава Ботна за те, що вкрав його тріумфальний момент.

Попри публічні вибачення та спроби налагодити контакт, колишня дівчина біатлоніста підтвердила, що не змогла пробачити зраду, а раптова медійна увага стала для неї важким випробуванням.

Сутичка з Емільяном Жакляном

Ще одним суперечливим моментом для норвежця став професійний конфлікт, що спалахнув одразу після його успіху в спринті на Олімпіаді. Випередивши француза Емільєна Жаклена лише на дві десятих секунди, Легрейд дозволив собі невдалий жарт в ефірі мовника NRK, іронічно припустивши, що Жаклен, імовірно, зупинився потеревенити з натовпом на останньому колі, адже він втратив чималу перевагу. Французький біатлоніст, який посів прикре четверте місце, сприйняв ці слова як особисту образу, особливо з огляду на нещодавні зізнання норвежця в невірності. У коментарі виданню VG роздратований Жаклен гостро відреагував на іронію суперника, заявивши: «Мене обігнав зрадник, о мій Боже. Я знищу його наступного разу».

Саме тому рішення покинути соцмережі виглядає як спроба атлета знайти спокій та відновити ментальне здоров'я після насиченого деструктивом сезону.

