Підручний пояснив, чому розійшовся з тренером Санітрою після 10 років співпраці

glavcom.ua
Дмитро Підручний та Юрай Санітра попрощалися на останньому етапі Кубка світу
фото: biathlon.com.ua

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував своє рішення більше не співпрацювати зі словацьким фахівцем Юраєм Санітрою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Головні підсумки співпраці Підручного і Санітри

Співпраця Підручного та Санітри розпочалася у 2016 році, коли словацький фахівець очолив чоловічу збірну України з біатлону. З того часу тандем Підручний-Санітра відпрацював на чотирьох Олімпійських іграх і здобув золото Чемпіонату світу-2019. Також в активі Дмитра 10 фінішів у квітковій церемонії і три четвертих місця на рівні Кубка світу і Чемпіонатів світу. Підручний тричі потрапляв до топ-20 загального заліку Кубка світу.

Попри те, що у 2024 році Санітра не залишився старшим тренером чоловічої збірної України з біатлону співпраця словацького наставника з Підручним продовжилася – вже на рівні індивідуальної підготовки.

Після останнього етапу Кубка світу сезону-2025/26 у Голменколлені, який капітан збірної України пропускав через хворобу, Підручний та Санітра підбили підсумки сумісної співпраці і попрощалися.

Що сказав Підручний?

«Я не можу сказати, що ми вирішили розійтися. Просто у нас був план допрацювати до кінця олімпійського циклу, і цей план вже був давно. І коли Юрая зняли з посади головного тренера збірної, ми все ж таки вирішили продовжити роботу на ті два роки, які залишалися. Наш контракт, якщо це можна так назвати, просто закінчився.

Юрай давно декларував, що він бажає допрацювати до кінця олімпійського циклу, та і я також неодноразово говорив, що у мене є бажання допрацювати з ним ці чотири роки, які були до Олімпіади.

Коли попрощалися з Юраєм? На останньому етапі Кубка світу ми підбили підсумки нашої роботи: і за сезон, і за два роки, і за 10; подякували один одному за все, що було, і за хороше, і за погане. Треба розуміти, що за 10 років вибудовуються такі стосунки тренера і спортсмена, що бувають різні результати і ситуації (і хороші, і погані), і це все потрібно проговорювати.

Востаннє спілкувався з ним декілька днів тому, минулого тижня. Підтримуємо зв'язок, багато чого обговорюємо. Подальші мої кроки я також з ним обговорював і десь радився щодо цього. А стосовно того, що оголосив про завершення співпраці – це не те що там оголосив. Думаю, всі і так розуміли, що закінчується цей олімпійський цикл і, зазвичай, йдуть якісь зміни після 4-річчя.

Погоджуюся з тим, що він був яскравий. Чесний, емоційний, завжди говорив правду. Думаю, що і вболівальникам часто було цікаво його послухати, навіть коли результати були не зовсім тими, на які ми розраховували. Він завжди говорив відверто, і я його вважаю одним з кращих (якщо не найкращим) тренером в історії українського чоловічого біатлону.

Всі найкращі результати були пов'язані з ним – не тільки мої, а й команди, багато дуже хороших місць було. Звичайно, що були і незадовільні сезони, були провали, але у біатлоні це нормально, коли один рік вдається, а другий може бути невдалим. Але якщо підбивати підсумки загалом за ці десять років, можу сказати, що вони були хорошими», – розповів Підручний.

Нагадаємо, збірна України з біатлону змінила тренерський штаб та визначилася зі складом жіночої та чоловічої команд, які готуватимуться до сезону 2026/27.

Теги: біатлон Дмитро Підручний Юрай Санітра

