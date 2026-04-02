«На льоду з короткою програмою». Відомі біатлоністки вразили навичками фігурного катання

Олександра та Анастасія Меркушині показалися на одній з ковзанок після кінця сезону 2025/2026

Олександра Меркушина навіть отримала комплімент від лідера збірної України з фігурного катання

Відомі українські біатлоністки, сестри Анастасія та Олександра Меркушини, здивували вболівальників зміною спортивного амплуа. Про це повідомляє «Главком».

«Перепрофілювання» біатлоністок

Після завершення напруженого олімпійського сезону 2026 року дівчата змінили лижі на ковзани, продемонструвавши витончені навички фігурного катання на одній із ковзанок України. Сестри опублікували в Instagram відео своїх прокатiв.

Відео Олександри Меркушиної

Відео Анастасії Меркушиної

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anastasiya Merkushyna OLY (@merkushyna_nst)

Описи «програм» біатлоністок

Обидва прокати мають гарний рівень техніки. Зокрема, молодшій з них вдалося навіть виконати стрибковий елемент – перекидний стрибок, в англомовному варіанті відомий як Waltz jump. Обидві також виконали повороти на місці у позиції «ґвинт», тобто стоячи, додавши до цього доріжку кроків з характерними рухами руками, які додають елегантності.

Олександра Меркушина, яка є однією з надій збірної України, підкреслила, що зміна виду діяльності допомагає залишатися різнобічною атлеткою. «Учасниця Олімпійських ігор, спортсменка збірної України з біатлону... іноді змінює лижі на ковзани», – написала спотсменка. Анастасія Меркушина ж зазначила: «Життя занадто коротке для «як у всіх». Будьте різними, красивими і справжніми».

Відзнака від лідера фігурного катання

Це вже не перший випадок, коли сестри Меркушини демонструють свої «непрофільні» спортивні таланти. Вболівальники знають, що дівчата з дитинства захоплювалися льодовими видами спорту, і такі заняття допомагають їм підтримувати координацію та психологічно розвантажуватися після виснажливих стартів на Кубку світу та Олімпіаді-2026.

Така підготовка стала однією з причин, чому на виступ біатлоністок звернув увагу лідер українського фігурного катання Кирило Марсак, який став тринадцятим на Чемпіонаті світу. Спортсмен у коментарі до публікації Меркушиної-молодшої написав: «Ну так гарно навіть я не вмію». На це вона іронічно відповіла «і слава Богу».

Нагадаємо, що Олександра Меркушина здобула золото юніорського Чемпіонату світу з біатлону.