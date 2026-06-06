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Україна отримала нового суперника на Чемпіонаті світу з хокею: як це сталося

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Україна отримала нового суперника на Чемпіонаті світу з хокею: як це сталося
Україна вперше за 20 років виступить в елітному дивізіоні Чемпіонату світу
Фото: Федерація хокею України

Одна з команд скористалася своїм правом на зміну групи  

Національна збірна України з хокею, яка у 2027 році після 20-річної перерви повертається до елітного дивізіону світового хокею, дізналася остаточний список своїх суперників на майбутній планетарній першості. Про це повідомляє «Главком».

Зміни у складі групи України

Чемпіонат світу з хокею 2027 року прийматиме Німеччина з 14 до 30 травня. За результатами формування пулів українська команда потрапила до групи А. Спочатку одним із суперників нашої збірної мала стати команда Словаччини, проте Міжнародна федерація хокею затвердила «рокирування».

Сталося воно через те, що оскільки Німеччина є господаркою турніру, вона скористалася своїм регламентним правом самостійно обрати групу для виступів. Німці обрали групу А, через що помінялися місцями зі Словаччиною.

Повний склад групи

Усі матчі нашої групи А прийматиме місто Дюссельдорф на арені PSD Bank Dome. Окрім господарів турніру, збірної Німеччини, суперниками підопічних Дмитра Христича стануть найсильніші хокейні збірні планети. Ними будуть Фінляндія (чинні чемпіони світу), Швейцарія (срібні призери світової першості 2026), Швеція (11-разові чемпіони світу), Латвія (бронзові призери Чемпіонату світу 2023), а також Австрія та Словенія.

Паралельно в групі В, матчі якої пройдуть у Мангаймі на «SAP Arena», змагатимуться збірні Канади, США, Чехії, Словаччини, Данії, Норвегії, Угорщини та Казахстану.

Варто зазначити, що збірна Німеччини як господарка змагань автоматично захищена від вильоту з вищого дивізіону, проте на домашньому льоду прагнутиме реабілітуватися за невдалий Чемпіонат світу 2026 і поборотися за медалі.

Нагадаємо, що тренер збірної України з хокею відреагував на повернення в еліту

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Теги: чемпіонат світу Збірна України хокей

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